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В середине прошлого месяца в России начал официально работать сервис Spotify. Пользователям доступно четыре вида Premium-подписок: индивидуальная, семейная, для студентов и для двух человек. Стоимость составляет 169 рублей, 269 рублей, 85 рублей и 219 рублей соответственно. В то же время компания MTC проводит акцию, в рамках которой дарит 6 месяцев Spotify Premium совершенно бесплатно.

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В середине прошлого месяца в России начал официально работать сервис Spotify. Пользователям доступно четыре вида Premium-подписок: индивидуальная, семейная, для студентов и для двух человек. Стоимость составляет 169 рублей, 269 рублей, 85 рублей и 219 рублей соответственно. В то же время компания MTC проводит акцию, в рамках которой дарит 6 месяцев Spotify Premium совершенно бесплатно.

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Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить лишь два условия. Во-первых, вы должны быть абонентом МТС. Во-вторых, предложение распространяется исключительно на новых пользователей Spotify Premium. Если у вас уже есть аккаунт, можно просто создать новую учётную запись.

Отметим, что речь идёт об индивидуальной подписке, т.е. спустя полгода стоимость одного месяца использования сервиса составит 169 рублей. Оплачивать можно сразу с абонентского счёта МТС. Принять участие в акции можно, набрав комбинацию клавиш *123# и выполнив все инструкции, либо через меню «Акции» в приложении «Мой МТС».

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Spotify появился на территории РФ при поддержке МТС, т.е. описанное выше специальное предложение, по всей видимости, является частью партнёрства двух компаний. К сильным сторонам сервиса относят качественные подборки музыки, непрерывное радио и возможность установить приложение на разные устройства, включая игровые консоли Sony PlayStation 4.

Пользоваться Spotify можно и бесплатно, но с некоторыми ограничениями. Подписка Premium позволяет скачивать песни для прослушивания офлайн и отключает рекламу.