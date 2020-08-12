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7 смартфонов OnePlus получили важное обновление глобальной прошивки OxygenOS

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Китайская компания OnePlus продолжает улучшать программное обеспечение своих смартфонов. Производитель не только выпускает стабильные прошивки, но и не забывает об участниках бета-тестирования. На этой неделе открытая бета-версия OxygenOS стала доступна для всех флагманов, анонсированных в прошлом году. Кроме того, новинка OnePlus Nord получила сразу два стабильных апдейта, а на семейство 8-го поколения уже пришла третья публичная бета-версия операционной системы Android 11. Но обо всё по порядку.

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Начнём с прошлогодней серии OnePlus 7. Она включает сразу четыре модели: стандартное издание, версию T и их продвинутые модификации. Для OnePlus 7/7 Pro вышла прошивка Open Beta 17 размером свыше 2,2 ГБ, а OnePlus 7T/7T Pro получили Open Beta 7 «весом» 140 МБ. Обновление в первую очередь сосредоточено на повышении стабильности работы системы. Оно исправляет мелкие недочёты, найденные в предыдущих версиях программного обеспечения. Кроме того, апдейт улучшает стабильность Wi-Fi соединения и добавляет заплатку безопасности за август нынешнего года. Пока что обновление рассылается только «по воздуху».

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Напомним, что OnePlus 7 и 7 Pro были анонсированы весной прошлого года. Оба смартфона оборудованы процессором Snapdragon 855. Версия Pro может похвастаться более продвинутой камерой. Она имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп. В стандартном издании нет ни широкоугольного модуля, ни телеобъектива. Кроме того, фишками старшей модели являются выдвижная фронтальная камера и 90-Гц дисплей формата 3K.

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OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T и 7T Pro появились спустя примерно полгода. Они обзавелись более быстрым процессором Snapdragon 855+. Версия 7T Pro почти не отличается от 7 Pro. В то же время OnePlus 7T имеет массу преимуществ над OnePlus 7. Например, тройную основную камеру и поддержку частоты обновления изображения 90 Гц.

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OnePlus Nord – первый за много лет смартфон китайской компании, который стоит менее 400 евро. Он оборудован процессором Snapdragon 765G и дисплеем AMOLED формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В новинке есть основная камера разрешением 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 8 Мп и аккумулятор на 4115 мА*ч. Также производитель утверждает, что смартфон обладает лучшей фронтальной камерой в мире. Она имеет главный модуль на 32 Мп, широкоугольный на 8 Мп и поддерживает запись видео в 4K UHD при 60 к/сек.

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OnePlus Nord

Модель получила сразу несколько обновлений на этой неделе. Прошивка OxygenOS 10.5.3 повысила безопасность системы, а версия v10.5.4 ориентирована на улучшение возможностей камеры в режиме макросъёмки, при нехватке света и во время видеосвязи. Отметим, что ещё до старта продаж OnePlus Nord получил апдейт с июльским патчем безопасности, который оптимизировал энергопотребление при съёмке в 4K@60FPS и добавил поддержку наушников OnePlus Buds.

В завершение поговорим о смартфонах 8-й серии, которые вышли минувшей весной. OnePlus 8 и 8 Pro несут на борту 7-нанометровый чип Snapdragon 865. Старшая модель может похвастаться защитой от воды и поддержкой беспроводной зарядкой. Ранее этого не был в состоянии предложить ни один флагман китайской компании.

OnePlus 8 Pro

Оба устройства получили прошивку OxygenOS 11 на базе Android 11. Скачать её вы можете на официальном сайте компании по этой ссылке. Там же вас ждёт инструкция по установке программного обеспечения. Из новшеств отметим оптимизированный ночной режим, новые темы, шрифты, стили часов и дизайн. Также появилась функция автоматического создания историй в галереи на основе сделанных в течение недели фотографий.

Без недостатков тоже не обошлось. Уже известны три проблемы: нестабильная работы сторонних приложений, нестабильная работа системы и нестабильная работа сотовой связи.

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