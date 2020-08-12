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В конце весны в России был анонсирован флагманский смартфон Honor 30 Pro+. Он появился в начальной модификации памяти. Стоимость составила 55 000 рублей. За эти деньги модель предлагает встроенный накопитель вместимостью 256 ГБ при 8 ГБ оперативной памяти. В Китае есть ещё версия с 12 ГБ ОЗУ. Сейчас в России флагман подешевел примерно на 10 000 рублей.

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Согласно «Яндекс.Маркет», цена Honor 30 Pro+ упала почти до 45 000 рублей. Столько за смартфон просят сразу несколько магазинов. С их перечнем вы можете ознакомиться по этой ссылке. Отметим, что на момент написания материала в каталоге ценового агрегатора минимальной указана стоимость около 33 000 рублей в магазине Pleer.ru. Но здесь имеет место ошибка, поскольку по ссылке открывается модель Honor 30 в модификации с 8 ГБ ОЗУ и встроенным флеш-накопителем на 256 ГБ.

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Напомним, что флагману досталась 7-нанометровая система-на-кристалле Kirin 990 5G. Чипсет получил ядра Cortex с частотой до 2,86 ГГц и графический контроллер Mali-G76 MP16. Подсистема питания в смартфоне представлена встроенным аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. Батарея поддерживает 40-ваттную проводную и 27-ваттную беспроводную зарядку.

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Honor 30 Pro+ оборудован дисплеем на базе органических светодиодов диагональю 6,57 дюйма с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Разрешение составляет 1080 х 2340 пикселей. Под экраном установлен оптический сканер отпечатков пальцев, а сама панель отличается покатыми боковыми гранями. Корпус имеет защиту от воды, но сертификация по стандартам IP не заявлена. Сзади и спереди установлено стекло, а рамка изготовлена из алюминия.

В смартфоне установлено сразу шесть камер – две спереди и четыре сзади. Фронталка представлена главным модулем на 32 Мп и ультраширокоугольным на 8 Мп. Видео можно снимать в формате Full HD с частотой 30 к/сек с электронной стабилизацией. В основной камере вопросы вызывает лишь наличие 2-мегапиксельного датчика изображения для анализа глубины.

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В главном модуле используется сенсор Sony IMX700 на 50 Мп, который дебютировал в семействе Huawei P40. Матрица оптического формата 1/1,28 дюйма имеет пиксели размером 2,44 мкм. На борту есть 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5-кратным зумом и 16-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. Видео флагман может снимать в формате 4K UHD с кадровой частотой 60 к/сек.

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Смартфон работает на Android 10, дополненной надстройкой Magic UI 3.1, и не имеет сервисов Google. Из коробки модель предлагает пользователям программное обеспечение Huawei Mobile Services. Honor 30 Pro+ имеет стереофонические динамики, Wi-Fi с поддержкой частоты обновления 5,8 ГГц, инфракрасный порт, чип NFC и Bluetooth 5.1. Разъём для наушников отсутствует.