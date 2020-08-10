32 смартфона Xiaomi получили официальную новую версию MIUI 12 на Android 10
Китайская компания Xiaomi выпустила очередной регулярный апдейт ПО у себя на родине. Новую версию программного обеспечения получило сразу 32 смартфонов производителя из Пекина. Подавляющее большинство из них было анонсировано в прошлом и позапрошлом годах. Скачать файлы для установки через сторонний режим восстановления можно в конце данного материала.
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Таблица ниже разбита на два блока. В первом перечислены смартфоны компании Xiaomi, которые получили закрытую бета-версию MIUI 12 в Китае. Таких моделей насчитывается два с половиною десятка. Во втором блоке указано ещё семь устройств, на которые можно установить апдейт и протестировать новую версию фирменного программного обеспечения. Это стало возможным по той причине, что некоторые девайсы компании в Китае и Европе продаются под разными названиями. Оболочка не имеет сервисов Google, а из языков есть только английский и китайский.
Лишь два смартфона из 32 были выпущены в текущем году. Это Xiaomi Mi 10 Youth и POCO X2, который является переименованной версией смартфона Redmi K30 4G 2019 года выпуска. Почти все модели оборудованы мобильными чипсетами компании Qualcomm серий Snapdragon 6xx, Snapdragon 7xx и Snapdragon 8xx. Исключением оказалась лишь Redmi Note 8 Pro с Helio G90T на борту. Отметим, что несмотря на наличие мобильной платформы от MediaTek, смартфон оказался одним из самых продаваемых в прошлом году.
MIUI 12 Closed Beta от 10 августа 2020 года построена на базе операционной системы Android 10. На данный момент только четыре смартфона китайской компании получают регулярные обновления на Android 11. Это флагманы текущего года Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и POCO X2 Pro. Все оборудованы 7-нанометровым процессором Snapdragon 865. Но для них последней версией является сборка от 6 августа 2020 года.
|
#
|
Модель
|
Год
|
Чипсет
|
Загрузить
|
1
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
MTK Helio G90T
|
2
|
Redmi Note 8
|
2019
|
SD665
|
3
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
SD675
|
4
|
Redmi Note 7
|
2019
|
SD660
|
5
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
SD660
|
6
|
Redmi K20
|
2019
|
SD730
|
7
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
SD855
|
8
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
SD730G
|
9
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
SD765G
|
10
|
Mi MIX 3
|
2018
|
SD845
|
11
|
Mi Max 3
|
2018
|
SD636
|
12
|
Mi 8 Youth
|
2018
|
SD660
|
13
|
Mi 8
|
2018
|
SD845
|
14
|
Mi 8 EE
|
2018
|
SD845
|
15
|
Mi 8 UD
|
2018
|
SD845
|
16
|
Mi 8 SE
|
2018
|
SD710
|
17
|
Mi 9
|
2019
|
SD855
|
18
|
Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
SD855+
|
19
|
Mi 9 SE
|
2019
|
SD712
|
20
|
Mi CC9
|
2019
|
SD710
|
21
|
Mi CC9 Meitu
|
2019
|
SD710
|
22
|
Mi CC9 Pro
|
2019
|
SD730G
|
23
|
Mi CC9 Pro Premium
|
2019
|
SD730G
|
24
|
Mi MIX 2S
|
2018
|
SD845
|
25
|
Mi 10 Youth
|
2020
|
SD765G
|
|
|
|
|
|
26
|
Mi 9T Pro
|
2019
|
SD855
|
27
|
Mi 9T
|
2019
|
SD730
|
28
|
POCO X2
|
2020
|
SD730G
|
29
|
Mi Note 10 Pro
|
2019
|
SD730G
|
30
|
Mi Note 10
|
2019
|
SD730G
|
31
|
Mi 9 Lite
|
2019
|
SD710
|
32
|
Mi 8 Lite
|
2019
|
SD660
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