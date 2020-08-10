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32 смартфона Xiaomi получили официальную новую версию MIUI 12 на Android 10

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Китайская компания Xiaomi выпустила очередной регулярный апдейт ПО у себя на родине. Новую версию программного обеспечения получило сразу 32 смартфонов производителя из Пекина. Подавляющее большинство из них было анонсировано в прошлом и позапрошлом годах. Скачать файлы для установки через сторонний режим восстановления можно в конце данного материала.

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Таблица ниже разбита на два блока. В первом перечислены смартфоны компании Xiaomi, которые получили закрытую бета-версию MIUI 12 в Китае. Таких моделей насчитывается два с половиною десятка. Во втором блоке указано ещё семь устройств, на которые можно установить апдейт и протестировать новую версию фирменного программного обеспечения. Это стало возможным по той причине, что некоторые девайсы компании в Китае и Европе продаются под разными названиями. Оболочка не имеет сервисов Google, а из языков есть только английский и китайский.

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Лишь два смартфона из 32 были выпущены в текущем году. Это Xiaomi Mi 10 Youth и POCO X2, который является переименованной версией смартфона Redmi K30 4G 2019 года выпуска. Почти все модели оборудованы мобильными чипсетами компании Qualcomm серий Snapdragon 6xx, Snapdragon 7xx и Snapdragon 8xx. Исключением оказалась лишь Redmi Note 8 Pro с Helio G90T на борту. Отметим, что несмотря на наличие мобильной платформы от MediaTek, смартфон оказался одним из самых продаваемых в прошлом году.

MIUI 12 Closed Beta от 10 августа 2020 года построена на базе операционной системы Android 10. На данный момент только четыре смартфона китайской компании получают регулярные обновления на Android 11. Это флагманы текущего года Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и POCO X2 Pro. Все оборудованы 7-нанометровым процессором Snapdragon 865. Но для них последней версией является сборка от 6 августа 2020 года.

#
Модель
Год
Чипсет
Загрузить
1
Redmi Note 8 Pro
2019
MTK Helio G90T
2
Redmi Note 8
2019
SD665
3
Redmi Note 7 Pro
2019
SD675
4
Redmi Note 7
2019
SD660
5
Redmi Note 7S
2019
SD660
6
Redmi K20
2019
SD730
7
Redmi K20 Pro
2019
SD855
8
Redmi K30 4G
2019
SD730G
9
Redmi K30 5G
2019
SD765G
10
Mi MIX 3
2018
SD845
11
Mi Max 3
2018
SD636
12
Mi 8 Youth
2018
SD660
13
Mi 8
2018
SD845
14
Mi 8 EE
2018
SD845
15
Mi 8 UD
2018
SD845
16
Mi 8 SE
2018
SD710
17
Mi 9
2019
SD855
18
Mi 9 Pro 5G
2019
SD855+
19
Mi 9 SE
2019
SD712
20
Mi CC9
2019
SD710
21
Mi CC9 Meitu
2019
SD710
22
Mi CC9 Pro
2019
SD730G
23
Mi CC9 Pro Premium
2019
SD730G
24
Mi MIX 2S
2018
SD845
25
Mi 10 Youth
2020
SD765G





26
Mi 9T Pro
2019
SD855
27
Mi 9T
2019
SD730
28
POCO X2
2020
SD730G
29
Mi Note 10 Pro
2019
SD730G
30
Mi Note 10
2019
SD730G
31
Mi 9 Lite
2019
SD710
32
Mi 8 Lite
2019
SD660
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