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Наряду со смартфонами 11-й серии с сегодняшнего дня и до 9 августа в магазине «МегаФон» на AliExpress можно выгодно купить «бюджетный флагман» iPhone Xr. Он был представлен во второй половине 2018 года, а уже спустя год стал самым популярным решением на рынке, после чего уступил это звание модели iPhone 11.

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На AliExpress смартфон доступен только в модификации с 64 ГБ постоянной памяти. До 9 августа можно использовать промокод MGF4500 и снизить цену до 40 990 рублей. На «сером» рынке стоимость стартует с 43 000 рублей. В большинстве официальных магазинов «бюджетный» флагман стоит 47 990-49 990 рублей. За эти деньги модель можно купить в «Ситилинк». На старте продаж цена составила 64 990 рублей.

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Версия с 256 ГБ встроенной памяти уже в официальной рознице не продаётся. «Серая» версия стоит примерно 52 000 рублей. Наконец, модификация с накопителем вместимостью 128 ГБ в «Ситилинк» стоит 53 990 рублей, что на 15 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Все предложения на iPhone Xr в России – здесь.

Apple оснастила свой «доступный» флагман мобильным процессором A12 Bionic. Это первая 7-нанометровая однокристальная система на рынке, хотя её официальная премьера состоялась уже после анонса Kirin 980. Чипсет дополнен 3 ГБ оперативной памяти.

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iPhone Xr оснащён одинарными камерами спереди и сзади. На тыльной панели установлена популярная матрица на 12 Мп оптического формата 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. Она дополнена широкоугольной 26-мм оптикой со светосилой f/1,8. Ультраширокоугольный модуль был добавлен только год спустя в семействе iPhone 11.

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Спереди под стеклом Gorilla Glass установлена панель Liquid Retina диагональ 6,1 дюйма, а сзади – аккумуляторная батарея ёмкостью 2942 мА*ч (11,16 Вт*ч). Разрешение дисплея составляет 828 х 1792 точки, а АКБ поддерживает 15-ваттную проводную зарядку USB Power Delivery 2.0.

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Смартфон не имеет сканера отпечатков пальцев, а единственным продвинутым способом разблокировки является система 3D-распознавания лиц. Её компоненты установлены в вырезе вместе с 7-мегапиксельным оптическим модулем фронтальной камеры. Из прочих параметров iPhone Xr отметим стереофонические динамики, поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi, NFC, защиту от воды по стандарту IP67 и возможность снимать видео в формате 4K UHD с частотой 60 к/сек.