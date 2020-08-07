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Xiaomi Redmi Note 8 Pro с NFC сильно подешевел – Helio G90T, до 128 ГБ памяти, 64-Мп камера и аккумулятор на 4700 мА*ч по лучшей цене

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro до сих пор остаётся весьма популярным смартфоном, несмотря на то что уже несколько месяцев на рынке присутствуют модели нового поколения. К тому же сейчас он сильно подешевел на AliExpress в магазине Hong Kong Goldway.

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Глобальная версия в модификации с 64 ГБ энергонезависимой памяти сейчас стоит 13 000 рублей или 175 долларов. Конфигурация с накопителем удвоенного объёма стоит 14 000 рублей или 190 долларов. При этом на старте продаж Redmi Note 8 Pro с 64 ГБ ПЗУ стоил 295 долларов (249 евро), а с хранилищем на 128 ГБ – 330 долларов. Как видим, цена упала на 120/140 долларов соответственно. Для получения скидки нужно заказывать смартфон через приложение AliExpress для VK, применив промокод IDEA2000, который даёт скидку в размере 2000 рублей.

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В России смартфон стоит сейчас дороже. Стоимость Redmi Note 8 в модификации 6/64 ГБ стартует с 15 000 рублей (205 долларов), а в конфигурации 6/128 ГБ – с 16 000 рублей (220 долларов). При этом рекомендованная цена на старте продаж составила 18 990 рублей (260 долларов) и 21 990 рублей (300 долларов) соответственно.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 8 Pro один из немногих смартфонов китайской компании с процессором MediaTek и первая модель серии с чипом NFC. На борту установлена однокристальная система Helio G90T с частотой 2,0-2,05 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G76 MC4, а питание всем компонентам устройства обеспечивает аккумуляторная батарея на 4500 мА*ч.

Модель является первым в мире решением с 64-мегапиксельной основной камерой. Помимо датчика с рекордным на момент премьеры разрешением на тыльной стороне установлены 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и две матрицы на 2 Мп для макросъёмки и анализа глубины. Снимать ролики можно в 4K UHD с частотой 30 к/сек.

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В Redmi Note 8 Pro используется панель IPS формата FHD+. Её размер составляет 6,53 дюйма по диагонали. Экран поддерживает HDR и имеет каплевидный вырез под 20-мегапиксельную селфи-камеру. Также на борту смартфона есть выход под наушники, симметричный разъём USB-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth.

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REY_B_
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Twisted Evil
20:20
Ты, видимо, решил, что самый умный и гордо решил сообщить о том, что статус поменялся. Хотя любой может перейти по линку и чекнуть его самостоятельно.
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i_ran_past
20:19
Очень сомнительный тест, особенно по температурам зоны VRM Так как все западные блогеры, печатные издания, интернет издания назвали плату очень горячей, и больше сотки на VRM
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
ego0550
20:19
Ну что тут сказать, не хотели продавать кривой порт старой унылой игры за адекватный ценник в 900р, пусть теперь продают за 0 рублей.
Долгожданная PC-версия Horizon Zero Dawn уже доступна для прохождения
Bernigan
20:18
Всё что ты перечислил это надуманная фигня. Термопаста в полной мере выполняет свои функции, если бы не выполняла, её бы не использовали. Знаю людей, который сидят до сих пор с 3770, и у них нет никак...
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Николай Юдин
20:17
Режут же большой камень кремния, по краям гомно. В центре камня самый топ. Пока до центра доберутся выпускают говно карты. Потом орехи выпускают. Вроде логично все
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ego0550
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Кому она сейчас по такому оверпрайсу за старую третьесортную игру сдалась? Цена дороже чем на европейском рынке...
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REY_B_
20:16
ДДР5 обещают на тех.процессе 1Z, т.е. "почти" 10нм, что и самые быстрые ДДР4 сейчас. Т.е. цена будет до небес, а производительность не так уж и сильно лучше. Вполне возможно, что Интел сделает порцы ...
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Взял за тыщу в ЕГС до того, как цену скорректировали, а у кого купон остался, могут себе скидку сейчас там сделать
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Алексей Шмитт
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