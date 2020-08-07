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iPhone 11 Pro Max подешевел вместе с двумя другими смартфонами компании Apple, анонсированными в прошлом году. Начальная модификация упала в цене на 20 000 рублей, а продвинутая подешевела не так сильно, но тоже ощутимо по сравнению со стартом продаж.

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В магазине «МегаФон» на AliExpress за 79 990 рублей можно приобрести версию с 64 ГБ встроенной памяти. В наличии почти 90 устройств на момент написания материала в тёмно-зелёном, чёрном, белом и золотистом цветовых решениях. Для получения указанной выше цены нужно ввести промокод MGF5000. Напомним, что на старте продаж, в конце третьего квартала минувшего года, модель оценивалась в 99 990 рублей. Что касается «серого» рынка, стоимость стартует с 80 000 рублей.

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В «МегаФон» на AliExpress версия с накопителем вместимостью 256 ГБ сейчас стоит 98 990 рублей при использовании промокода MGF4000. Это на 15 000 рублей дешевле, чем в сентябре прошлого года – флагман появился с ценником 113 990 рублей. Акция действует до 9 августа 2020 года. На «сером» рынке за смартфон просят от 90 000 рублей, а у официальных ритейлеров iPhone 11 Pro Max можно купить более чем за 100 000 рублей.

Наконец, конфигурация с 512 ГБ встроенной памяти в магазине «МегаФон» не продаётся. Первоначальная стоимость флагмана в России составила 131 990 рублей. «Серая» версия сейчас оценивается примерно в 109 000 рублей, а официальные продавцы предлагают смартфон более чем за 120 000 рублей. Например, в «Ситилинк» iPhone 11 Pro Max можно купить за 124 990 рублей. Все предложения в России вас ждут здесь.

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Напомним, что издание Max является увеличенным вариантом iPhone 11 Pro. Отличия между смартфонами заключаются только в габаритах и ёмкости встроенного аккумулятора. iPhone 11 Pro Max оказался крупнее, поскольку получил 6,5-дюймовый дисплей вместо 5,8-дюймового. Вместе с диагональю экрана выросла ёмкость несъёмной батареи составив 3969 мА*ч (15,04 Вт*ч). Старший флагман поддерживает беспроводную зарядку Qi и проводную USB Power Delivery 2.0.

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Экран Super Retina XDR характеризуется разрешением 2688 х 1242 точки. Вверху есть широкое отверстие для 12-мегапиксельной фронталки, динамика и компонентов системы 3D-распознавания лиц, которая заменила дактилоскопический сенсор, став единственным средством биометрической идентификации пользователя. В основной камере тоже применяются сенсоры на 12. Причём сразу три, но разные. Главный модуль может похвастаться оптической стабилизацией, а широкоугольной – оптикой 13 мм. Телеобъектив получил 2-кратный оптический зум.

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Аппаратная платформа Apple iPhone 11 Pro Max строится вокруг 7-нанометровой SoC, функционирование которой обеспечивает оперативная память в объёме 4 ГБ. Частоту CPU составляет от 1.8 ГГц до 2.65 ГГц. На борту флагмана есть модуль Bluetooth 5.0, NFC и адаптер Wi-Fi, который может работать на частоте 5,8 ГГц. Производителем заявлена защита от воды, соответствующая маркировке IP68.