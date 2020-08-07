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Многие смартфоны китайской компании Xiaomi получают программное обеспечение Android 10 в составе фирменной прошивки MIUI 12. Но некоторые доступные решения обзавелись операционной системой Android 10 вместе с оболочкой MIUI 11. Именно так производитель поступил с двумя дешёвыми моделями Redmi 8 и Redmi 8A, которые были анонсированы осенью прошлого года.

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Оба смартфона получили глобальную версию прошивки MIUI 11. Обновление рассылается поэтапно и «по воздуху». Чтобы не ждать, вы можете загрузить архив для установки апдейта в ручном режиме через Recovery. Скачать прошивку MIUI 11.0.2.0.QCNMIXM для Redmi 8 можно тут, а версия MIUI 11.QCPMIXM для Redmi 8A доступна по этой ссылке.

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Напомним, что смартфоны почти не отличается друг от друга. Они имеют пластиковый корпус, стекло Gorilla Glass 5 на лицевой стороне и дисплей диагональю 6,22 дюйма формата HD+. В каплевидном вырезе установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Сердцем Redmi 8 и Redmi 8A выступила однокристальная платформа Snapdragon 439. Бюджетный чип компании Qualcomm выполняется по 12-нанометровой технологии и работает на частоте 1,45-1,95 ГГц. Оба кластера включают процессорные ядра Cortex-A53 (по 4). За графику отвечает ускоритель Adreno 505. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей на 5000 мА*ч, которая поддерживает 18-ваттную зарядку через симметричный разъём USB-C и обеспечивает почти месяц автономной работы в режиме ожидания.

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В смартфонах есть адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi, гнездо для наушников и независимый слот под карту памяти. Также из общего отметим поддержку съёмки видео в Full HD, специальное покрытие для защиты от брызг и отсутствие чипа NFC для бесконтактных платежей.

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Redmi 8 доступен в модификациях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. На данный момент их официальная цена составляет 8990 рублей и 11 490 рублей соответственно. Топовая конфигурация на «сером» рынке стоит от 10 000 рублей. Смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев и сдвоенной основной камерой с разрешением 12 Мп + 2 Мп.

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В Redmi 8A есть только 12-мегапиксельный датчик изображения на тыльной панели, а биометрический сенсор отсутствует. Официально в России доступна только модификация 2/32 ГБ по рекомендованной цене 8490 рублей. На «сером» рынке можно приобрести версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Стоимость составляет от 9200 рублей.