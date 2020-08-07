Samsung Galaxy M31 подешевел на 4000 рублей – Exynos 9611, аккумулятор на 6000 мА*ч и 64-Мп камера по лучшей цене на рынке
В конце весны этого года компания Samsung представила в России смартфон среднебюджетного уровня под названием Galaxy M31. Он получил 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, а рекомендованная цена составила 19 990 рублей. Сейчас майскую новинку можно купить на 4000 рублей дешевле.
реклама
Сегодня, 7 августа, в магазине «МегаФон» на AliExpress стартовала акция, которая продлится до 9 августа. С промокодом MGF1600 купить Samsung Galaxy M31 можно за 15 990 рублей. Отметим, что это минимальная цена на рынке в России по состоянию на сегодняшний день. Согласно ценовому агрегатору «Яндекс.Маркет», в других магазинах, включая «серую» розницу, за смартфон придётся отдать минимум 17 000 рублей. На AliExpress с доставкой из Китая цена составляет более 21 000 рублей.
Напомним, что модель была анонсирована за три месяца до российской премьеры. Её показали 25 февраля этого года. Смартфон стал преемником Galaxy M30 2019, вышедшего годом ранее, и оказался лучше практически во всём. Неизменными остались только интерфейсы, наличие модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, а также дисплей Super AMOLED Full HD+ диагональю 6,4 дюйма со сканером отпечатков пальцев на тыльной панели.
Samsung Galaxy M31 получил пластиковый корпус и третье поколение стекла Gorilla Glass на лицевой стороне. В каплевидном вырезе установлена 32-мегапиксельная камера для селфи с поддержкой Face Unlock. Её разрешение по сравнению с предшественником выросло в два раза.
реклама
Основная камера сохранила лишь 5-мегапиксельный сенсор глубины для более точного размытия фона в портретном режиме. Разрешение ультраширокоугольного модуля выросло с 5 Мп до 8 Мп, а главного – с 13 Мп до 64 Мп. Также на тыльной стороне смартфона появилась 5-мегапиксельная матрица для макросъёмки.
реклама
Сердцем модели 2020 года стала фирменная 10-нанометровая однокристальная система Exynos 9611. Она заменила 14-нанометровую платформу Exynos 7904, что стало большим шагом вперёд с точки зрения повышения производительности и улучшения энергоэффективности. Чипсет имеет пиковую частоту 2,3 ГГц и графику Mali-G72 MP3. За питание отвечает встроенный аккумулятор на 6000 мА*ч, который поддерживает скромную 15-ваттную подзарядку через симметричный порт USB Type-C.
реклама
Под капотом нашлось место для чипа NFC с поддержкой Google Pay. Также в арсенал смартфона вошли адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Выход под проводные наушники тоже имеется, как и независимый слот для расширения встроенного хранилища. Samsung Galaxy M31 поступил в продажу сразу с предустановленной операционной системой Android 10 и оболочкой One UI 2.0. Поэтому можно надеяться, что он получит не только Android 11, но и Android 12.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила