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В конце весны этого года компания Samsung представила в России смартфон среднебюджетного уровня под названием Galaxy M31. Он получил 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, а рекомендованная цена составила 19 990 рублей. Сейчас майскую новинку можно купить на 4000 рублей дешевле.

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Сегодня, 7 августа, в магазине «МегаФон» на AliExpress стартовала акция, которая продлится до 9 августа. С промокодом MGF1600 купить Samsung Galaxy M31 можно за 15 990 рублей. Отметим, что это минимальная цена на рынке в России по состоянию на сегодняшний день. Согласно ценовому агрегатору «Яндекс.Маркет», в других магазинах, включая «серую» розницу, за смартфон придётся отдать минимум 17 000 рублей. На AliExpress с доставкой из Китая цена составляет более 21 000 рублей.

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Напомним, что модель была анонсирована за три месяца до российской премьеры. Её показали 25 февраля этого года. Смартфон стал преемником Galaxy M30 2019, вышедшего годом ранее, и оказался лучше практически во всём. Неизменными остались только интерфейсы, наличие модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, а также дисплей Super AMOLED Full HD+ диагональю 6,4 дюйма со сканером отпечатков пальцев на тыльной панели.

Samsung Galaxy M31 получил пластиковый корпус и третье поколение стекла Gorilla Glass на лицевой стороне. В каплевидном вырезе установлена 32-мегапиксельная камера для селфи с поддержкой Face Unlock. Её разрешение по сравнению с предшественником выросло в два раза.

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Основная камера сохранила лишь 5-мегапиксельный сенсор глубины для более точного размытия фона в портретном режиме. Разрешение ультраширокоугольного модуля выросло с 5 Мп до 8 Мп, а главного – с 13 Мп до 64 Мп. Также на тыльной стороне смартфона появилась 5-мегапиксельная матрица для макросъёмки.

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Сердцем модели 2020 года стала фирменная 10-нанометровая однокристальная система Exynos 9611. Она заменила 14-нанометровую платформу Exynos 7904, что стало большим шагом вперёд с точки зрения повышения производительности и улучшения энергоэффективности. Чипсет имеет пиковую частоту 2,3 ГГц и графику Mali-G72 MP3. За питание отвечает встроенный аккумулятор на 6000 мА*ч, который поддерживает скромную 15-ваттную подзарядку через симметричный порт USB Type-C.

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Под капотом нашлось место для чипа NFC с поддержкой Google Pay. Также в арсенал смартфона вошли адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Выход под проводные наушники тоже имеется, как и независимый слот для расширения встроенного хранилища. Samsung Galaxy M31 поступил в продажу сразу с предустановленной операционной системой Android 10 и оболочкой One UI 2.0. Поэтому можно надеяться, что он получит не только Android 11, но и Android 12.