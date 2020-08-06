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Китайская компания Huawei выпустила новые версии оболочки EMUI 10 и EMUI 10.1 для 11 смартфонов, которые продаются в России, Европе и других частях мира. Одна из моделей выпускается под брендом Honor.

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Европейский вариант Honor 9X получил прошивку EMUI 10.0.225 размером 111 МБ, которая принесла патч безопасности за июль этого года. Оболочка EMUI 10.1 в Европе для смартфона пока что недоступна. Напомним, что модель отличается выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп. Также есть основная камера с разрешением 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп, аккумулятор на 4000 мА*ч и чипсет Kirin 710F.

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EMUI 10.0.0.176, EMUI 10.0.0.249 и EMUI 10.0.0.264 прибыли на Huawei P Smart+ 2019, Huawei P30 Lite и Huawei Y9 Prime 2019 соответственно. Новая прошивка вместе с июльским патчем безопасности устраняет мелкие ошибки и оптимизирует работу системы.

Huawei Y9 Prime 2019 отличается от Honor 9X лишь основной камерой. Её разрешение составляет 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Huawei P30 Lite и Huawei P Smart+ 2019 оборудованы чипсетом Kirin 710. Модель P30 Lite обзавелась 32-Мп / 24-Мп фронталкой и основной камерой разрешением 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп / 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп в зависимости от региона. Ёмкость аккумулятор составила 3340 мА*ч. Модель P Smart+ 2019 получила фронтальную камеру на 8 Мп, основную с модулями на 24 Мп, 16 Мп и 2 Мп, а также АКБ ёмкостью 3400 мА*ч.

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Обновление также стало доступно для семейства Huawei Mate 10, которое было анонсировано в далёком 2017 году. Номер прошивки – EMUI 10.0.0.175. Все смартфоны оборудованы процессором Kirin 970 AI, основной камерой с разрешением 12 Мп + 20 Мп, 8-мегапиксельной фронталкой, стереодинамиками и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч.

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Huawei Mate 10 Pro

Разница между моделями заключается в объёмах памяти и дизайне. Если стандартное издание получило дисплей с соотношением сторон 16 к 9 и клавишу «Домой» со сканером отпечатков пальцев, то в версии Pro и специальном издании Porsche Design используется широкоформатная панель, а биометрический сканер установлен сзади.

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Флагманы Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили обновление EMUI 10.0.176 размером около 4 ГБ. Несмотря на это, оно добавляет только патч безопасности за июль. Оба смартфона оборудованы процессором Kirin 970. Стандартная модель получила основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп, 24-Мп фронталку, экран IPS И аккумулятор на 3400 мА*ч.

В версии Pro используется панель OLED, а ёмкость батареи составляет 4000 мА*ч. Huawei P20 Pro – это первый в мире смартфон с тройной основной камерой. Она имеет разрешение 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп и 3-кратный оптический зум.

Наконец, в России на днях вышла прошивка EMUI 10.1.0.140 размером около 300 МБ, которая повышает безопасность операционной системы путём установки защитных патчей. Обновление стало доступно для флагманов 2019 года Huawei P30 и P30 Pro.

Huawei P30 Pro

Из общего отметим дисплей OLED, 7-нанометровый процессор Kirin 980 и 32-мегапиксельный фронтальный селфи-модуль. Huawei P30 оборудован основной камерой разрешением 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп, а ёмкость АКБ равна 3650 мА*ч. Версии Pro достался аккумулятор на 4200 мА*ч, а основная камера может похвастаться перископным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом без потери качества.