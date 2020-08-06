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В прошлом месяце компания OnePlus анонсировала смартфон среднего уровня Nord. Он стал первой модель. производителя за несколько лет, которая в базовой модификации стоит менее 400 евро. Стоимость новинки составила 475-590 долларов (399-499 евро). Спустя два дня после старта продаж она существенно подешевела.

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Для того чтобы купить OnePlus Nord по привлекательной цене, нужно использовать мини-приложение AliExpress для VK. Через него можно применить промокод IDEA2000, с которым финальная стоимость смартфона в базовой модификации составляет чуть менее 28 000 рублей или 380 долларов. Это почти на 100 долларов дешевле, чем на старте продаж. За эти деньги модель среднего класса предлагает 8 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем на 128 ГБ.

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Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти обойдётся в 37 500 рублей или 510 долларов с промокодом IDEA2000. На старте продаж смартфон можно было купить на 80 долларов дороже. Дешевле телефон можно купить только в Индии. Там за него просят от 330 долларов. В России модель пока что не продаётся ни официально, ни на «сером» рынке.

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Также стоит отметить, что OnePlus 8, флагмана 2020 года на Snapdragon 865, стоит ненамного дороже. В 44 000 рублей как минимум обойдётся версия 12/256 ГБ. Модификация с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти стоит дешевле приблизительно на 1000 рублей в России. Все предложения на смартфоны OnePlus вы можете найти в каталоге «Яндекс.Маркет».

По словам производителя, в OnePlus Nord установлена лучшая фронтальная камера на рынке. Она представлена парой модулей: широкоугольным и ультраширокоугольным. Их разрешение составляет 32 Мп и 8 Мп соответственно. Угол обзора во втором модуле составляет 105 градусов. Видео можно снимать в формате 4K UHD с частотой кадров 60 к/сек.

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Основная камера в смартфоне оказалась очень скромной. Она представлена четырьмя модулями, два из которых имеют разрешение 5 Мп и 2 Мп. В обязанности первого входит анализ глубины резкости, а второй отвечает за макросъёмки. Светосила – f/2,4. Ультраширокоугольная камера представлена 8-мегапиксельным сенсором и объективом с углом обзора 119 градусов. Стандартный модуль получил датчик изображения на 48 Мп, фазовую автофокусировку и оптическую стабилизацию. В отличие от фронтальной камеры основная не может снимать ролики в 4K UHD при 60 к/сек.

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Сердцем OnePlus Nord выступает 7-нанометровый мобильный чип среднего уровня Qualcomm SD765G. CPU работает на частоте до 2,4 ГГц, а графикой занимает Adreno 620 GPU. За питание отвечает аккумулятор на 4115 мА*ч, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 30 Вт. По словам производителя, на подзарядку батареи с нуля до 70% уходит примерно 30 минут. На борту новинки есть чип NFC, порт USB-C, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Разъём для наушников, беспроводная подзарядка и защита от воды отсутствуют.

А теперь перейдём к главным слабым сторонам нового середняка. Сразу же после анонса смартфон протестировали на прочность. Сзади и спереди установлено стекло пятого поколения от Corning, а каркас изготовлен из пластика, что дало о себе знать во время теста на сгибание. Рамка не выдержала и быстро треснула. Второй минус – дисплей. Да, он имеет частоту обновления 90-Гц и поддерживает расширенный динамический диапазон, но первые покупатели уже сообщают о проблемах с цветами и неравномерной подсветке при снижении яркости до 25% и ниже. Компания заявила, что искажение цвета – особенность Fluid AMOLED матрицы. Напомним, она имеет диагональ 6,44 дюйма и разрешение 1080 х 2400 точек.

OnePlus Nord получил фирменную прошивку OxygenOS 10.0 с операционной системой Android 10. В этом году для смартфона должна стать доступна ОС Android 11 вместе с проприетарной надстройкой OxygenOS 11.