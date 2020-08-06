Xiaomi Redmi 9A представлен в России – Helio G25 и аккумулятор на 4000 мА*ч по цене 7990 рублей
Компания Xiaomi на прошлой неделе представила в России несколько интересных продуктов, включая три электросамоката и бюджетный смартфон Redmi 9. Сегодня, 6 августа, она начала продавать ещё один дешёвый умный телефон. Новинка называется Redmi 9A. Её начали продавать без предварительного анонса.
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Смартфон оборудован 6,53-дюймовой панелью LCD формата HD+ с разрешением 720 х 1600 точек и соотношением сторон 20 к 9. Яркость составляет 400 нит, а охват цветового пространства NTSC – 70%. Корпус новинки сделан из пластика, а тип стекла на лицевой стороне не уточняется. Габариты составили 164,9 х 77 х 9 мм при массе 194 грамма.
Xiaomi Redmi 9A получил выход под наушники, отдельный слот для карты microSDXC, инфракрасный излучатель, порт micro-USB и остался без сканера отпечатков пальцев. Под капотом есть Wi-Fi с поддержкой частоты 2,4 ГГц, адаптер Bluetooth 5.0 и радиоприёмник, для работы которого нужно подключить наушники.
Встроенный аккумулятор характеризуется ёмкостью 5000 мА*ч и поддержкой 10-ваттной проводной зарядки. В комплект поставки входит адаптер питания 5В/2А. Для хранения данных предусмотрен накопитель типа eMMC 5.1 вместимостью 32 ГБ. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ.
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Xiaomi Redmi 9A работает под управлением нового 12-нанометрового однокристального процессора Helio G25 от MediaTek. Чипсет имеет восемь ядер Cortex-A53 с частотой 2,0 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 с частотой 650 МГц.
На тыльной и лицевой панелях смартфона установлено по одной камере. Главная имеет фазовую автофокусировку, поддерживает HDR, может снимать видео в формате Full HD с частотой 60 к/сек, а её разрешение составило 13 Мп. Лицевая камера оборудована 5-мегапиксельной матрицей, тоже поддерживает HDR и может снимать видео в Full HD, но только при 30 к/сек.
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Новинка поступила в продажу в России сегодня в зелёной, синей и чёрной расцветках. Рекомендованная стоимость Xiaomi Redmi 9A составила 7990 рублей. На серый рынок сейчас особого смысла смотреть нет, поскольку сэкономить можно лишь 200 рублей, пожертвовав при этом гарантией.
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