OnePlus 8 Pro подешевел на 26 000 рублей – Snapdragon 865, 3K-экран Fluid AMOLED, 120 Гц, стереодинамики, защита от воды и аккумулятор на 4510 мА*ч по лучшей цене на рынке
Флагманский смартфон 2020 года OnePlus 8 Pro рекордно подешевел на российском рынке. В топовой модификации стоимость апрельской новинки упала на 26 000 рублей. Отметим, что официально модель в России не продаётся.
реклама
OnePlus 8 Pro был анонсирован 14 апреля 2020 года, но в России продаётся только на «сером» рынке. В максимальной конфигурации памяти он предлагает покупателям 12 ГБ оперативной памяти в паре с интегрированным накопителем на 256 ГБ. Возможность расширения хранилища UFS 3.0 карточками microSD не предусмотрена.
На старте продаж в России флагман продавался по цене 81 000 рублей. Сейчас его в модификации 12/256 ГБ можно купить менее чем за 55 000 рублей. Что любопытно, базовая конфигурация стоит почти на 1000 рублей дороже. Она предполагает в два раза меньше энергонезависимой памяти, а работу мобильного процессора поддерживает оперативная память LPDDR5 в объёме 8 ГБ. С перечнем всех актуальных предложений вы можете ознакомиться по этой ссылке.
реклама
Модель оснащена Fluid AMOLED панелью формата 3K (1440 х 3168 точек) с покатыми боковыми гранями. Матрица характеризуется диагональю 6,78 дюйма, а также может похвастаться интегрированным биометрическим сенсором, частотой обновления 120 Гц вне зависимости от разрешения и поддержкой стандарта HDR10+. Китайская компания решила отказаться от выдвижной фронтальной камеры, что позволило реализовать защиту от воды по стандарту IP68. Корпус оформлен стекло Gorilla Glass пятого поколения.
Под капотом OnePlus 8 Pro установлена 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 865. Её обеспечивает питание встроенный аккумулятор ёмкостью 4510 мА*ч с 30-ваттной проводной/беспроводной подзарядкой. Мощность обратной беспроводной подзарядки составляет скромные 3 Вт. Из прочего стоит выделить стереодинамики, адаптеры Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, чип NFC и модуль GPS. Программной платформой выступает фирменная прошивка OxygenOS 10. Она построена на операционной системе Android 10 из коробки, но уже компания тестирует ОС Android 11.
реклама
В завершение несколько слов скажем о камерах. В 2019 году компания Huawei использовала пару 40-Мп сенсоров в флагмане Mate 30 Pro. OnePlus решила применить пару 48-мегапиксельных датчиков изображения для главного и широкоугольного модулей. Также в состав входит сенсор на 5 Мп, который позволяет «видеть» сквозь одежду и тонкий пластик. Разрешение телеобъектива в OnePlus 8 Pro составляет 8 Мп. Он обеспечивает 3-кратный оптический зум. На лицевой панели в круглом отверстии установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила