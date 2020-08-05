Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компании Huawei и Honor на этой неделе выпустили новую версию программного обеспечения EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 соответственно. Каждый производитель обновил по четыре устройства.

реклама

Начнём с Honor Play 4T Pro, который свой апдейт получил раньше всех. Для него вышла полноценная прошивка Magic UI 3.1.0.100 с новыми шрифтами, анимациями, дизайном в «журнальном стиле» и прочими новшествами. Программное обеспечение приносит поддержку технологии GPU Turbo для разгона графического ядра и повышения производительности в играх.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Honor Play 4T Pro оборудован задней камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 16-мегапиксельным оптическим модулем для селфи на лицевой панели. На борту установлено до 8 ГБ ОЗУ, ПЗУ на 128 ГБ и дисплей OLED с интегрированным биометрическим сенсором. Модель получила аккумулятор на 4000 мА*ч и 7-нанометровый чип Kirin 810.

Вслед за ним обновление получило флагманское семейство Honor 30. Для стандартного издания вышла прошивка Magic UI 3.1.1.180, а версии Pro и Pro+ получили апдейт под номером v3.1.0.176. Он оптимизирует работу камеры и ОС в целом, добавляет заплатку безопасности, а размер составляет почти 1,8 ГБ.

реклама

Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ почти не отличаются друг от друга. Они получили 7-нанометровую платформу Kirin 990 5G, фронталку с разрешением 32 Мп + 8 Мп, стереодинамики, дисплей OLED с биометрическим сенсором и АКБ ёмкостью 400 мА*ч с 40-Вт зарядкой по проводу.

реклама

Honor 30 Pro+

Honor 30 Pro+ отличается камерой с разрешением 50 Мп + 8 Мп + 16 Мп + 2 Мп, поддержкой частоты обновления 90 Гц, 27-ваттной беспроводной зарядкой и наличием модификации с 12 ГБ оперативной памяти. Более скромная модель получила сенсор на 40 Мп в главном модуле основной камеры, а частота обновления дисплея составляет 60 Гц.

реклама

Стандартное издание скромнее почти по всем параметрам. Его оснастили 7-нанометровым процессором Kirin 985, основной камерой с разрешением 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 32-Мп фронталкой. Ёмкость встроенной батареи составила 4000 мА*ч.

В начале этой неделе Huawei nova 5T на Kirin 980 получил EMUI 10.1.0.299. Новое ПО принесло патч безопасности за июль. На днях смартфон обзавёлся EMUI 10.1 и в России. Напомним, что модель оснащена АКБ на 3750 мА*ч, 32-мегапиксельной камерой для селфи и имеет боковой дактилоскоп. Разрешение основной камеры равно 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смартфон является копией Honor 20.

Вчера Huawei Mate 20 X 5G обзавёлся прошивкой EMUI 10.1.0.162. Это первый смартфон китайской компании с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G. Обновление принесло заплатку безопасности за прошлый месяц.

Huawei Mate 20 Pro / Huawei Mate 20 / Huawei Mate 20 X 5G

Флагман получил процессор Kirin 980 и экран OLED диагональю 7,2 дюйма с поддержкой стилуса. Под капотом установлено 8 ГБ оперативки, 256 ГБ постоянной памяти и аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч. Также нужно отметить стереодинамики, 24-Мп фронталку и основную камеру с модулями на 40 Мп, 20 Мп и 8 Мп.

Наконец, сегодня флагманы Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получили EMUI 10.1.0.287 с июльским патчем безопасности. Обе модели оборудованы чипсетом Kirin 980 и 24-Мп селфи-камерой. Версия Pro отличается наличием 3K-панели OLED, АКБ на 4200 мА*ч и основной камерой разрешением 40 Мп + 8 Мп + 20 Мп. В стандартном издании используется IPS-матрица, а ёмкость АКБ снижена до 4000 мА*ч. В основной камере разрешение главного модуля уменьшено с 40 Мп до 12 Мп, а ультраширокоугольного – с 20 Мп до 16 Мп.