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Китайская компания Xiaomi приступила к рассылке стабильной версии программного обеспечения MIUI 12 для очередной порции смартфонов. В течение нескольких дней апдейт стал доступен семи смартфонов, которые были анонсированы в течение последних 26 месяцев.

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В последний день прошлого месяца вышла MIUI 12 под номером v12.0.4.0.QJOCNXM для Redmi 10X 4G. Смартфон является китайской версией модели Redmi Note 9, но при этом не имеет чипа NFC, получил больше памяти и стоит дешевле. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5020 мА*ч.

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Весенняя новинка оборудована новым процессором Helio G80 и четырёхмодульной камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Во фронталке установлена 13-мегапиксельная матрица.

3 августа вышла MIUI 12 под номером v12.0.4.0.QGHCNXM для Redmi K30 4G. Это первый смартфон китайской компании, который может похвастаться частотой обновления 120 Гц. Ещё одной особенностью является основная камера с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Сердцем смартфона выступает чипсет Snapdragon 730G, а электроника получает питание от аккумулятора на 4500 мА*ч. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера с главным модулем на 20 Мп и вспомогательным на 2 Мп.

Также вчера стало известно о выходе китайской версии MIUI 12 для флагмана 2018 года Xiaomi Mi 8. Обновление проходит под номером v12.0.1.0.QEACNXM.

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Xiaomi Mi 8

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Смартфон оснащён процессором Snapdragon 845 и может похвастаться тыльной камерой с разрешением 12 Мп + 12 Мп. Фронталка в устройстве 20-мегапиксельная. АКБ характеризуется ёмкостью 3400 мА*ч.

Сегодня, 4 августа, компания выпустила программное обеспечение MIUI 12 сразу для четырёх смартфонов, три из которых получили европейскую прошивку. Это Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi Note 9 и Redmi 9A.

Флагман Xiaomi Mi 10 Pro обзавёлся ПО под номером v12.0.1.0.QJAEUXM. Он оборудован 7-нанометровым флагманским чипсетом Snapdragon 865, а одной из фишек является камера с разрешением 108 Мп + 8 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 20 Мп. В смартфоне установлен дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц. Также есть селфи-камера на 20 Мп, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч.

Xiaomi Mi 10 Pro

О Redmi Note 9 мы уже упоминали в начале. Он получил MIUI 12.0.1.0.QJOEUXM. Redmi 9A обновлён до версии v12.0.4.0.QCDEUXM. Отметим, что этой первый смартфон в мире с процессором Helio G25. Также он имеет основную камеру на 13 Мп, фронталку на 5 Мп и АКБ ёмкостью 5000 мА*ч.

Наконец, последний смартфон китайской компании Xiaomi, который получил стабильную прошивку MIUI 12, это Redmi 10X 5G. Ему пришла оболочка v12.0.4.0.QJICNXM в Китае. Модель оснащена процессором Dimensity 820 и некоторое время была самым доступным телефоном с поддержкой 5G в мире.

В смартфоне установлена панель OLED со встроенный биометрическим сенсором. На лицевой панели есть 16-Мп селфи-модуль, а разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. За питание отвечает АКБ на 4520 мА*ч.

Прошивка MIUI 12 для всех перечисленных выше смартфонов построена на ОС Android 10. Апдейт приходит «по воздуху», но если вы не хотите ждать, можете загрузить архив в таблице ниже. Ручная установка обновления выполняется в режиме восстановления. Ссылки для установки через Fastboot пока недоступны.