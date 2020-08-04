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Компания Realme в начале марта текущего года представила смартфон среднебюджетного уровня Realme 6 Pro. Глобальная версия в комплектации с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ была оценена в 349 евро или 415 долларов. Сейчас смартфон можно купить на 180 долларов дешевле.

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На момент написания заметки остаётся почти 48 часов до конца акции, в рамках которой на AliExpress стоимость Realme 6 Pro составляет 260 долларов. Кроме того, ещё 25 долларов позволяет сэкономить промокод UCHATVSHKOLE. Таким образом, смартфон обойдётся вам приблизительно в 235 долларов. Для сравнения, в России отдать придётся минимум 20 000 рублей или 270 долларов. За эти деньги предлагается модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем с возможностью хранения до 128 ГБ данных с учётом примерно 10 ГБ, отведённых под операционную систему.

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Напомним, что Realme 6 Pro является конкурентом для Redmi Note 9 Pro, учитывая официальную стоимость обеих моделей на российском рынке (24 990 рублей и 23 990 рублей соответственно). При этом смартфон суббренда компании OPPO имеет немало преимуществ. Например, он оснащён основной камерой с телеобъективом. Её разрешение составляет 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Redmi Note 9 Pro вместо 12-мегапиксельного телефотомодуля с 2-кратным зумом используется дополнительная матрица на 5 Мп. Оптической стабилизацией не может похвастаться ни одно устройство.

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Обе модели имеют фронтальную камеру с 16-мегапиксельным датчиком изображения. Но при этом герой заметки обзавёлся ещё 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем с углом захвата 105 градусов. Также преимуществом смартфона компании Realme является 90-Гц панель IPS формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,6 дюйма.

Общего между двумя моделями тоже есть немало. Обе имеют боковой биометрический сканер, Android 10 сразу из коробки, NFC с поддержкой бесконтактной оплаты, разъём USB-C и выход под проводную гарнитуру, а также поддерживают 30-ваттную зарядку по проводу. При этом Redmi Note 9 Pro выигрывает в плане аккумулятора. Его ёмкость составляет 5020 мА*ч против 4300 мА*ч.

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Realme 6 Pro имеет пластиковую рамку и пятое поколение стекла Gorilla Glass на лицевой стороне. Защита от воды отсутствует. Слот под карту памяти отдельный, в результате чего не нужно жертвовать SIM-картой. Сердцем смартфона выступает относительно новая однокристальная система Snapdragon 720G с графикой Adreno 618. Процессор выполняется по нормам 8-нанометровой технологии, а два ядра Kryo 465 Gold могут работать на частоте до 2,3 ГГц.

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На борту смартфона есть адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, радиоприёмник, модуль GPS, а уже упомянута ранее ОС Android 10 лежит в основе проприетарного программного обеспечения Realme UI 1.0. Вскоре для Realme 6 Pro станет доступна прошивка Realme UI 2.0.