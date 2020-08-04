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Huawei P30 Pro – последний флагман китайской компании, который может похвастаться предустановленными сервисами Google. Он был анонсирован в марте прошлого года, за полтора месяца до ввода американских санкций. Модель была оценена в России в 69 990 рублей. Сейчас её стоимость сильно упала.

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В России смартфон продаётся в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ. Доступен он в цветах «Северное сияние», «Светло-голубой», «Дымчатый лавандовый» и «Чёрный». На официальном сайте флагман 2019 года можно купить с умными весами Huawei Scale за 44 990 рублей. Также в комплект могут входить беспроводные наушники Freebuds 3 или смарт-часы Huawei Watch GT 2 Sport 46mm, но в таком случае стоимость будет выше.

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В 47 990 рублей смартфон обойдётся в МТС и «М.Видео». В большинстве официальных магазинов цена составляет от 52 990 рублей до 54 990 рублей. Например, в «Ситилинк» флагман можно купить за 52 990 рублей. Что касается «серого» рынка, то дешевле всего Huawei P30 Pro можно купить в «Плеер.ру». Здесь его стоимость составляет менее 44 000 рублей, т.е. на 26 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться на отдельной странице сайта «Яндекс.Маркет», перейдя по этой ссылке.

Huawei P30 Pro отличается основной камерой. Она первой на рынке получила перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом без потери качества и оптической стабилизацией. Разрешение составляет 8 Мп. В основе лежит сенсор оптического формата ¼ дюйма. Светосила – f/3,4.

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Разрешение главного модуля составляет 40 Мп. Он оборудован матрицей типа 1/1,7 дюйма Sony IMX600. В широкоугольном модуле установлен сенсор формата 1/2,7 дюйма. Он имеет разрешение 20 Мп. Смартфон может снимать видео в формате 4K UHD с частотой 30 к/сек.

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Сердцем Huawei P30 Pro выступает 7-нанометровая мобильная платформа Kirin 980. В ней объединены три кластера процессорных ядер с частотой от 1,8 ГГц до 2,6 ГГц и графический ускоритель Mali-G76 MP10. Мобильные сети пятого поколения не поддерживаются. За питание отвечает АКБ на 4200 мА*ч. Смартфон получил поддержку проводной зарядки мощностью 40 Вт и 15-ваттной беспроводной. Спустя год 40-ваттная подзарядка появилась даже в относительно доступных решениях китайской компании.

Корпус модели имеет защиту от воды по стандарту IP68. По словам производителя, устройство переживёт погружение на глубину 2 метра на 30 минут без ущерба для работоспособности. На лицевой стороне установлен дисплей OLED формата Full HD+ с каплевидным вырезом под 32-мегапиксельную селфи-камеру, интегрированным биометрическим сенсором, покатыми боковыми гранями и функцией разговорного динамика. Экран поддерживает HDR10, а его диагональ составляет 6,47 дюйма.

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Huawei P30 Pro остался без разъёма для наушников и стереозвука. При этом модель имеет NFC, ИК-излучатель, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и сервисы Google. В продажу флагман поступил с операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой EMUI 9. В конце прошлого года он получил Android 10 в составе прошивки EMUI 10, а в прошлом месяце вышла обновлённая версия программного обеспечения EMUI 10.1 в России. В четвёртом квартале этого года смартфон обзаведётся EMUI 11 на Android 11, но до России скорее всего обновление доберётся лишь в 2021 году.