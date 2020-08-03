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В этом году компания Xiaomi выпустила флагманские смартфоны, которые оказались намного дороже моделей прошлого поколения. Одной из новинок стал Xiaomi Mi 10 на Snapdragon 865. Стоимость глобальной версии составила порядка 940 долларов (799 евро) в базовой модификации памяти. Спустя несколько месяцев после старта продаж цена смартфона опустилась до самой низкой отметки за всё время.

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В начальной конфигурации флагман оборудован 8 ГБ оперативной памяти, а встроенное нерасширяемое хранилище рассчитано на 128 ГБ данных. С 3 по 5 августа цена смартфона на AliExpress снижена до 550 долларов. С промокодом UCHATVSHKOLE модель Xiaomi Mi 10 можно купить менее чем за 525 долларов, т.е. приблизительно на 415 долларов дешевле, чем на старте продаж. Для сравнения, в России за телефон просят на «сером» рынке почти от 43 000 рублей (580 долларов).

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У флагмана нового поколения есть масса особенностей помимо 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Например, он может похвастаться самым мощным аккумулятором в истории флагманской серии Mi. Его ёмкость составляет 4780 мА*ч. АКБ поддерживает проводную зарядку USB Power Delivery 3.0 и беспроводную. Мощность в обоих случаях составляет 30 Вт.

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Xiaomi Mi 10 выделяется OLED-экраном с поддержкой частоты обновления 90 Гц. До этого китайская компания выпустила несколько моделей с частотой обновления дисплея 120 Гц, но все они были оснащены матрицами IPS, представляли средний и среднебюджетный ценовые сегменты. Экран флагмана поддерживает стандарт HDR10+ имеет разрешение FHD+ и диагональ 6,67 дюйма. В левом углу лицевой стороны есть отверстие под 20-мегапиксельную фронтальную камеру, а под дисплеем установлен дактилоскопический сенсор.

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А вот камера оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что она получила 108-мегапиксельный датчик изображения, полноценный зум-объектив кропом заменить не получится. Зато китайская компания установлена два бесполезных сенсора для съёмки макро и сбора информации о глубине резкости. Их разрешение составляет по 2 Мп. Также в составе камеры есть 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 12 мм. Главная камера может похвастаться оптической стабилизацией и автофокусировкой, а также умеет снимать ролики в формате 8K UHD с частотой 30 к/сек. Для получения кадровой частоты 60 к/сек придётся перейти к формату Full HD или 4K Ultra HD.

Xiaomi Mi 10 получил ОС Android 10, дополненную программной надстройкой MIUI 11 сразу из коробки. Сегодня мы уже писали о том, что осенью для флагмана станет доступна стабильная прошивка MIUI 12 с Android 11. Сейчас китайская компания выпускает регулярные обновления программного обеспечения со второй публичной бета-версией Android 11.

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На борту модели MI 10 есть стереофонические динамики, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, адаптер Bluetooth 5.1 и NFC. Разъём для наушников отсутствует. Не может флагман 2020 года похвастаться и защитой от воды/пыли по стандарту IP68. Корпус состоит из алюминиевой рамки и двух стеклянных панелей Gorilla Glass.