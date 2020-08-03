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Стоимость смартфона среднего класса Xiaomi Redmi Note 9 Pro продолжает прыгать. Сейчас она вновь пошла вниз. Модель поступила в продажу весной текущего года по цене от 269 евро (315 долларов) за базовую модификацию памяти. Сейчас стоимость упала более чем на 100 долларов.

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В начальной конфигурации модель предлагает 6 ГБ оперативной памяти в паре с интегрированным флэш-накопителем вместимостью 64 ГБ. С 3 по 5 августа 2020 года на AliExpress смартфон можно будет купить за 205 долларов, т.е. на 110 долларов дешевле, чем на старте продаж. В России, для сравнения, модель обойдётся минимум в 16 500 рублей (225 долларов), по информации «Яндекс.Маркет».

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Смартфон доступен ещё и в более продвинутой модификации. В ней он также комплектуется 6 ГБ оперативной памяти, но при этом вместимость расширяемого встроенного хранилища составляет 128 ГБ. На старте продаж стоимость составила 299 евро или 350 долларов. В России на «сером» рынке цена стартует с 18 000 рублей (245 долларов). На AliExpress по указанной выше ссылке Redmi Note 9 Pro купить можно приблизительно за 220 долларов, т.е. на 130 долларов дешевле, чем когда модель только появилась в официальной рознице.

На момент написания материала это самое лучшее предложение на смартфон на рынке. При этом ранее стоимость базовой и топовой модификаций уже опускалась до 200 долларов и 215 долларов соответственно.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 9 Pro – это самый дорогой представитель серии. Он оснащён 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 720G с графикой Adreno 618. На борту модели установлен встроенный аккумулятор, который имеет ёмкость 5020 мА*ч и может похвастаться поддержкой быстрой зарядки через разъём USB-C. Её мощность составляет 30 Вт.

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Смартфон не может предложить пользователям универсальную камеру, поскольку не имеет телеобъектива. Вместе с 64-мегапиксельным главным и 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулями на тыльной стороне установлены 5-мегапиксельная матрица для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор глубины, который отвечает за улучшенное размытие заднего фона. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. На её основе китайские разработчики реализовали технологию распознавания лиц.

Ещё одним средством биометрической идентификации пользователям является дактилоскопический сканер, в обязанности которого входит сканирование отпечатка пальца. Он установлен на правом торце и совмещён с кнопкой питания. Модель также обзавелась разъёмом для проводных наушников и инфракрасным излучателем. Корпус защиты от воды не имеет.

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На лицевой стороне обосновался дисплей IPS формата 1080p. Он характеризуется размером 6,67 дюйма по диагонали и имеет круглое отверстие под лицевой модуль для селфи. В продажу модель поступила с предустановленной прошивкой MIUI 11 на базе Android 11. Также в cписок параметров Xiaomi Redmi Note 9 Pro входят чип NFC с поддержкой Google Pay, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.