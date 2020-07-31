Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания OnePlus 14 мая прошлого года презентовала публике флагманскую модель OnePlus 7 Pro. Спустя пару дней она поступила в продажу. В России флагман официально стал доступен для покупки лишь осенью, причём только в начальной модификации и лишь в магазине МТС. На «сером» рынке продавались все конфигурации памяти.

реклама

В 75 000 рублей была оценена «серая» версия с 12 ГБ оперативной памяти и ПЗУ, рассчитанным на хранение 256 ГБ информации. Сейчас стоимость снижена на 30 000 рублей и стартует с отметки 45 000 рублей, согласно данным «Яндекс.Маркет». Если верить тому же ценовому агрегатору, модификация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти предлагается по цене от 43 000 рублей. Это более чем на 20 000 рублей дешевле, чем на старте продаж.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Максимальная конфигурация памяти тоже потеряла в стоимости. Сейчас её можно купить за 42 000 рублей. За эти деньги флагман предложит вам лишь 6 ГБ оперативки, а вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ. При этом слот под microSD в смартфоне не предусмотрен.

OnePlus 7 Pro оснащён 6,67-дюймовой панелью формата 1440p с соотношением сторон 19,5 к 9. Плотность точек составляет 516 пикселей на дюйм, чего вполне достаточно даже самым требовательным пользователям. Матрица Fluid AMOLED имеет интегрированный биометрический сенсор и поддерживает стандарт HDR10+. Частота обновления изображения составляет 90 Гц. Дисплей смартфона отличается изогнутыми боковыми гранями и отсутствием вырезов/отверстий. Фронтальная камера установлена на моторизированной площадке и имеет разрешение 16 Мп.

реклама

Лицевая и тыльная стороны защищены Gorilla Glass 5. Между двумя стеклянными панели располагается алюминиевая рамка. Сзади китайские конструкторы разместили камеру с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Она имеет 3-кратный зум, оптическую стабилизацию, а 16-мегапиксельный широкоугольный модуль из коробки не мог снимать видео. Но одно из обновлений добавило такую возможность. Причём широкоугольная камера теперь поддерживает съёмку в формате 4K UHD при 60 к/сек.

реклама

Сердцем OnePlus 7 Pro выступает 7-нанометровая платформа Qualcomm SD855 с графикой Adreno 640. Электронике обеспечивает питание АКБ на 4000 мА*ч с 30-ваттной зарядкой. Беспроводная подзарядка не предусмотрена. Не нашлось места в смартфоне для гнезда под наушники и защиты от воды по стандарту IP68, хотя сертификация обходится компании менее чем в 20 долларов.

реклама

Программной платформой выступает операционная система Android 10, дополненная прошивкой OxygenOS. Под капотом есть чип NFC, стереофонические динамики, Bluetooth 5.0 и адаптер Wi-Fi с поддержкой работы в диапазоне 5 ГГц.