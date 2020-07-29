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30 марта 2020 года китайская компания Honor у себя на родине презентовала модель среднего уровня 30-й серии, вместе с которой дебютировала новая фирменная прошивка Magic UI 3.1. Смартфон называется Honor 30S. Спустя несколько недель он был анонсирован в России. Сейчас модель подешевела.

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Honor 30S получил 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель характеризуется вместимостью 128 ГБ. рекомендованная стоимость смартфона составила 27 990 рублей. Сейчас его цена снизилась более чем на 5000 рублей. В России его можно купить менее чем за 23 000 рублей. Официальные цены не так радуют. «Связной» просит чуть более 25 000 рублей, а во всех остальных магазинах продаётся отдать 27 990 рублей, как и на старте продаж. Со всеми предложениями можно ознакомиться на сайте агрегатора «Яндекс.Маркет».

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С техническое точки зрения у смартфона есть всё, чтобы считаться одним из лучших представителей своего класса. Он получил 7-нанометровую мобильную платформу Kirin 820 с пиковой частотой 2,36 ГГц и 6-ядерной графикой Mali-G77. В плане мощности однокристальная система может соревноваться с флагманским процессором прошлого года Kirin 980.

Основная камера не самая лучшая на рынке, но зато она может похвастаться наличием телеобъектива, которого нет во многих моделях стоимостью менее 30 000 рублей. Разрешение оного в Honor 30S составляет 8 Мп. Он обеспечивает 3-кратный оптический зум, как во флагмане прошлого года Huawei P30. В стандартном модуле установлена 64-мегапиксельная матрица оптического формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм и поддержкой фазовой автофокусировки. Широкоугольная камера имеет разрешение 8 Мп, а четвёртым компонентом является не самая нужная матрица глубины на 2 Мп.

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С прошлого года компания Honor активно использует дисплеи IPS, располагая сканер отпечатков пальцев на правом торце. Герой заметки исключением не стал. Экран смартфона имеет размер 6,5 дюйма по диагонали, поддерживает стандарт HDR10, а небольшом отверстии установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.

Для обеспечения питания китайские разработчики использовали аккумулятор на 4000 мА*ч с поддержкой 40-ваттной проводной зарядки. Радует, что ёмкость 4000 мА*ч постепенно становится нормой в смартфонах среднебюджетного и среднего уровней. Мало того, глава компании Xiaomi ранее говорил, что в 2021 году будет выпущено множество моделей с батареями на 5000 мА*ч и 6000 мА*ч.

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Одним из недостатков Honor 30S является отсутствие программного обеспечения компании Google сразу из коробки, не считая операционной системы Android 10. Она лежит в основе прошивки Magic UI 3.1. К важным параметрам мартовской новинки стоит отнести выход под наушники порт USB Type-C, а также адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.1. Процессор Kirin 820 обеспечивает поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения, но толка от этого в России пока что нет.