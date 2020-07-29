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Уже несколько лет подряд компания Samsung выпускает специальные версии своих флагманских смартфонов с керамическим корпусу. В прошлом году таким стал Samsung Galaxy S10+. Он доступен в модификациях 8/512 ГБ и 12/1024 ГБ. Сейчас цена флагмана в начальной комплектации упала более чем в два раза.

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В России Samsung Galaxy S10+ Ceramic в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 512 ГБ был оценён в 109 990 рублей. Спустя более чем год с момента выхода смартфона на рынке его стоимость упала на 57 000 рублей. Сейчас цена модели составляет 52 990 рублей. Ещё в двух магазинах простят 1000 рублей больше. Отметим, что это минимальная стоимость с момента выхода устройства на рынок.

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Не считая керамического корпуса и увеличенного объёма постоянной памяти, версия Ceramic ничем не отличается от обычной модели. На борту установлен всё тот же 8-нанометровый мобильный процессор Exynos 9820 с частотой до 2,73 ГГц и 12-ядерной графикой Mali-G76 GPU. Питание однокристальной системе обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА*ч, которая может похвастаться проводной зарядкой USB Power Delivery 2.0 и беспроводной по стандарту Qi. Мощность в обоих случаях составляет 15 Вт.

Samsung Galaxy S10+ Ceramic имеет универсальную тыльную камеру с широкоугольной оптикой и телеобъективом. Последний обеспечивает 2-кратное приближение без потери качества и имеет разрешение 12 Мп, а его базисом выступает матрица оптического формата 1/3,6 дюйма. В главном модуле установлен сенсор на 12 Мп типа 1/2,55 дюйма. Фишкой является изменяемая светосила – f/1,5-2,4. Широкоугольная камера в смартфоне 16-мегапиксельная. Видео можно снимать в 4K UHD с частотой до 60 к/сек.

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Корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, т.е. устройство можно на 1,5 мера опускать под воду и держать там полчаса. Правда, несмотря на сертификацию IP68, выход смартфона из строя из-за попадания воды в корпус всё равно считается негарантийным случаем.

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На лицевой панели установлена матрица Dynamic AMOLED диагональю 6,4 дюйма, которую прикрывает стекло Gorilla Glass предпоследнего поколения. Под дисплеем расположен ультразвуковой биометрический сенсор. Панель имеет разрешение 1440 х 3040 точек и поддерживает стандарт HDR10+. В правом верхнем углу есть вырез под фронтальную камеру, которая объединяет модули на 10 Мп и 8 Мп. Она, к слову, тоже поддерживает видеосъёмку в 4K UHD при 60 к/сек.

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В режиме Samsung DeX смартфон можно подключать к монитору, превращая его в персональный компьютер. Во второй половине года флагман получит прошивку One UI 2.5 и, возможно, в будущем мы увидим операционную систему Android 11. Из параметров Samsung Galaxy S10+ Ceramic ещё стоит отметить чип NFC, GPS, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Bluetooth 5.1, стереозвук и 3,5-миллиметровый выход под наушники.