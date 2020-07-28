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Компания Huawei продолжает обновлять программное обеспечение своих смартфонов. За последние четыре дня актуальная версия прошивки EMUI 10.1 пришла сразу на дюжину устройств, продаваемых в разных регионах. Пойдём в хронологическом порядке.

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24 июля компания выпустила обновление под номером EMUI 10.1.1.160 для моделей Enjoy 20 Pro и Enjoy Z. Обе вышли ближе к концу второго квартала, и при этом они почти не отличаются. Смартфоны оборудованы процессором Dimensity 800 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и аккумулятором на 4000 мА*ч с 22,5-ваттной проводной зарядкой. Дисплей IPS имеет диагональ 6,5 дюйма, а в его основе лежит FHD+ матрица с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. А фронтальной – 16 Мп. Huawei Enjoy 20 Pro отличается от Enjoy Z тем, что весит на 10 граммов больше и не доступен в модификации 6/64 ГБ.

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Обновление оптимизирует работу камеры и операционной системы в целом. Также апдейт улучшает стабильность соединения Wi-Fi и добавляет функцию Smart Vision, которая позволяет быстро через встроенное приложение камеры сканировать коды и переводить текст в режиме реального времени.

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Huawei Enjoy Z

25 июля Huawei nova 5 Pro на процессоре Kirin 980 получил обновление под номером EMUI 10.1.0.163, которое приносит патч безопасности за июль 2020 года. Смартфон оборудован 32-Мп фронталкой и основной камерой с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Ёмкость АКБ – 4000 мА*ч.

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Только патч безопасности приносит апдейт под номером EMUI 10.1.0.213 для Huawei nova 6 и nova 5G. Оба смартфона оборудованы 6,57-дюймовой панелью с отверстием для 32-Мп камеры. На тыльной стороне установлены модели на 40 Мп, 8 Мп и 8 Мп. Huawei nova 6 5G получил 7-нанометровый процессор Kirin 990 5G и аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч. В модификации без поддержки мобильных сетей пятого поколения используется чипсет Kirin 990 и встроенная батарея на 4100 мА*ч.

25 июля также вышло обновление для Huawei nova 7 SE. Новая версия программного обеспечения проходит под номером EMUI 10.1.1.172. Апдейт отключает MeeTime в качестве приложения для звонков по умолчанию, оптимизирует работу камеры и добавляет режим работы с несколькими окнами. Смартфон был анонсирован в конце апреля этого года. Она получил новый чипсет Kirin 820 5G, 16-мегапиксельную фронталку и основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Ёмкость АКБ составила 4000 мА*ч.

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В Великобритании 25 июля китайская компания начала распространять оболочку EMUI 10.1 для флагманских смартфонов 2018 года Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Размер обновления составляет 4,71 ГГц.

Обе модели оборудованы чипом Kirin 980 и 24-Мп камерой для селфи. В Huawei Mate 20 установлена основная камера с разрешением 12 Мп + 8 Мп + 16 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА*ч. Версия Pro обзавелась матрицей QHD+ с большим вырезом. В основной камере установлено два модуля на 40 Мп и 8-Мп телеобъектив. Ёмкость интегрированного аккумулятора составила 4200 мА*ч.

Наконец, сегодня, 28 июля, сразу четыре смартфона в Европе получили актуальную версию EMUI 10.1. Для Huawei P30, P30 Pro и P30 Pro вышла сборка v10.1.0.141 размером 164 МБ. Она принесла патч безопасности ОС. Все смартфоны работают на процессоре Kirin 980 и могут похвастаться 40-Мп сенсором в основной камере.

Huawei P30 Pro

Huawei P40 Lite 5G получил EMUI 10.1.0.226 размером 719 МБ. Несмотря на такой размер, обновление приносит лишь заплатку безопасности, причём за июнь. Напомним, что смартфон оборудован чипом Kirin 820 5G, аккумулятором на 4000 мА*ч и основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

EMUI 10.1 для всех устройств построена на базе ОС Android 10. Проверить наличие обновления можно через настройки и приложение «Поддержка. Рассылается апдейт «по воздуху».