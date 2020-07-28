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В мае текущего года компания LG представила первый смартфон серии Velvet. Модель с одноимённым названием получила 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и постоянное запоминающее устройство, рассчитанное на 128 ГБ. Цена составила 649 евро.

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Уже через пару дней после премьеры появились разговоры о выходе более доступной версии на чипе Snapdragon 845 без поддержки работы в сетях 5G. Сегодня, 28 июля, она без особой шумихи была анонсирована производителем из Южной Кореи. Мобильный процессор и стоимость являются ключевыми отличиями от смартфона на Snapdragon 765G.

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Чип Snapdragon 845 был анонсирован компанией Qualcomm в конце 2017 года. Он имеет восемь ядер с частотой 1,8 ГГц до 2,84 ГГц. При этом есть версии однокристальной системы с максимальной частотой 2,5 ГГц и 2,96 ГГц. Изделие изготовлено по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Платформа используется в большинстве Android-флагманов 2018 года. Если верить ресурсу GSMArena, то на базе Snapdragon 845 работает 43 смартфона. LG Velvet – первое такое решение в 2020 году. В 2019 году со Snapdragon 845 под капотом появилось три модели: Nokia 9 PureView, vivo iQOO Neo и Sharp Aquos Zero.

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Новинка получила 6 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, а вместимость встроенного накопителя не изменилась, составив 128 ГБ. Сохранилась и возможность использовать карты памяти microSD для расширения интегрированного хранилища. Стоимость 4G-версии смартфона LG Velvet составила 499 евро, т.е. модель оказалась сразу на 150 евро дешевле версии на Snapdragon 765G.

Остальные параметры смартфона остались без изменений. Новинка также оснащена матрицей OLED с пластиковой подложкой. Разрешение соответствует формату Full HD+, а диагональ составляет 6,8 дюйма. Под экраном установлен биометрический сенсор, а в каплевидном вырезе обосновалась 16-мегапиксельная селфи-камера.

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Несмотря на замену мобильного процессора, ёмкость аккумулятора не изменилась и составила 4300 мА*ч. Батарея получила поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт. Заявлены стандарты USB Power Delivery 3.0 и Qualcomm Quick Charge 4+. Также предусмотрена беспроводная подзарядка по стандарту Qi. К слову, компания Qualcomm вчера представила технологию Quick Charge 5, которая позволяет заряжать АКБ на 5000 мА*ч за 15 минут до 100% и за 5 минут до 50%. Её пока поддерживают только флагманские чипы Snapdragon 865 и Snapdragon 865+.

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Основная камера в LG Velvet построена на базе тройного блока с широкоугольным, ультраширокоугольным и вспомогательным модулями. Разрешение составляет 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп соответственно. Видео можно снимать в 4K UHD при 30 к/сек. Из прочих параметров новинки стоит отметить чип NFC, операционную систему Android 10 с оболочкой LG UX 9, стереодинамики, разъём для проводной гарнитуры, адаптеры Bluetooth 5.1 / Wi-Fi, а также защиту от воды, пыли, экстремальных температур и падений по стандартам IP68 и MIL-STD-810G.