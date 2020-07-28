Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi решила выпустить операционную систему Android 10 для смартфона стоимостью 80 долларов, который был анонсирован в прошлом году. Речь идёт о модели начального уровня Redmi 8A.

реклама

Презентация смартфона состоялась в Индии, где цена составила порядка 80 долларов за модификацию с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. В России сейчас за модель просят минимум 8000 рублей, согласно данным «Яндекс.Маркет».

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Xiaomi Redmi 8A оборудован скромным 12-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 439 с пиковой частотой 1,95 ГГц. Помимо версии 2/32 ГБ устройство доступно также в модификациях с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 32 ГБ или 64 ГБ соответственно.

Модель оснащена 6,22-дюймовой панелью IPS с разрешением HD+ и каплевидным вырезом, в котором установлена 8-мегапиксельная фронталка. Одной из сильных сторон смартфона, учитывая его стоимость, является наличие сенсора Sony IMX363 оптического формата 1/2,55 дюйма с разрешением 12 Мп. Он установлен на тыльной стороне рядом со вспышкой.

реклама

Вопросами питания в Redmi 8A занимается аккумулятор на 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой через порт USB-C. На борту есть разъём для наушников, адаптеры Bluetooth 4.2 / Wi-Fi 802.11 b/g/n, отдельный слот для карты microSD и радио. Корпус сделан из пластика и имеет защиту от брызг. Спереди установлено стекло Gorilla Glass 5. Биометрического сенсора в смартфоне нет.

реклама

Модель поступила в продажу в конце сентября прошлого года с операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10. Позже она получила прошивку MIUI 11, а вот сейчас пришла и новая версия «зелёного робота» в составе стабильной сборки MIUI 11. В будущем смартфон обзаведётся и оболочкой MIUI 12. Возможно, это произойдёт уже в августе. Обновление с Android 10 приходит «по воздуху». Ссылки на скачивание архива для ручной установки в режиме восстановления пока недоступны. Вместе с новой версией операционной системы апдейт приносит заплатку безопасности за июнь 2020 года.

В завершение добавим, что Xiaomi Redmi 8A является младшим представителем семейства Redmi 8. Несмотря на скромные характеристики, оно оказалось весьма популярным. Линейка нового поколения также включает модели Redmi 8, Redmi 8A Pro и Redmi 8A Dual. Последние две были представлены уже в 2020 году. Все они оборудованы процессором Snapdragon 439, 6,22-дюймовой панелью, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой и имеет одинаковый набор интерфейсов. В прошлом месяце китайская компания объявила, что суммарные продажи семейства пересекли отметку 19 млн единиц спустя почти девять месяцев после старта продаж первого смартфона.