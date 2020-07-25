Новая закрытая версия MIUI 12 стала доступна для 35 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO – список и ссылки на загрузку прошивки
Компания Xiaomi 23 июля 2020 года выпустила программное обеспечение MIUI 12 Closed Beta в Китае для 35 моделей, которые продаются под брендами Xiaomi, Redmi и POCO. В этом материале вы сможете узнать, для каких смартфонов доступен апдейт и скачать архив, чтобы установить софт вручную.
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Поскольку мы говорим об обновлении для китайского рынка, нужно отметить, что оно не содержит сервисов Google. Закрытая бета-версия софта MIUI 12 ориентирована на продвинутых пользователей, которые хотят ознакомиться с нововведениями прошивки раньше других.
В список попало 35 смартфонов 2018-2020 годов выпуска. Лишь одна модель вышла под брендом POCO. Это смартфон среднего уровня POCO X2 на процессоре Snapdragon 730G. Он был анонсирован в первом квартале текущего года. Ещё 10 моделей выпускаются под брендом Redmi. Сюда вошли семейства Redmi Note 7 без версии Pro, Redmi Note 8 без версии T, Redmi K30, Redmi K20 и Redmi 10X.
Остальные 24 устройства продаются под брендом Xiaomi. Сюда входят преимущественно дорогие решения. В частности, флагманы и субфлагманы 2018 и 2019 годов выпуска. Весь список и ссылки на загрузку прошивки найдёте ниже. Отметим, что оболочка построен на базе операционной системы Android 10.
|
№
|
Модель устройства
|
Скачать
|
Xiaomi
|
1
|
Mi Note 10
|
2
|
Mi Note 10 Pro
|
3
|
Mi 10 Youth
|
4
|
Mi 10 Lite
|
5
|
Mi 9
|
6
|
Mi 9 Pro 5G
|
7
|
Mi 9T
|
8
|
Mi 9T Pro
|
9
|
Mi 9 Lite
|
10
|
Mi 9 SE
|
11
|
Mi CC9 Pro
|
12
|
Mi CC9 Pro Premium
|
13
|
Mi CC9e
|
14
|
Mi CC9
|
15
|
Mi CC9 Meitu
|
16
|
Mi 8 Lite
|
17
|
Mi 8 Youth
|
18
|
Mi 8
|
19
|
Mi 8 UD
|
20
|
Mi 8 Pro
|
21
|
Mi 8 EE
|
22
|
Mi 8 SE
|
23
|
Mi Max 3
|
24
|
Mi MIX 3
|
Redmi
|
1
|
10X 5G
|
2
|
10X Pro 5G
|
3
|
Note 8 Pro
|
4
|
Note 8
|
5
|
K20
|
6
|
K20 Pro
|
7
|
Note 7
|
8
|
Note 7S
|
9
|
K30 4G
|
10
|
K30 5G
|
POCO
|
1
|
X2
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