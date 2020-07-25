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Компания Xiaomi 23 июля 2020 года выпустила программное обеспечение MIUI 12 Closed Beta в Китае для 35 моделей, которые продаются под брендами Xiaomi, Redmi и POCO. В этом материале вы сможете узнать, для каких смартфонов доступен апдейт и скачать архив, чтобы установить софт вручную.

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Поскольку мы говорим об обновлении для китайского рынка, нужно отметить, что оно не содержит сервисов Google. Закрытая бета-версия софта MIUI 12 ориентирована на продвинутых пользователей, которые хотят ознакомиться с нововведениями прошивки раньше других.

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В список попало 35 смартфонов 2018-2020 годов выпуска. Лишь одна модель вышла под брендом POCO. Это смартфон среднего уровня POCO X2 на процессоре Snapdragon 730G. Он был анонсирован в первом квартале текущего года. Ещё 10 моделей выпускаются под брендом Redmi. Сюда вошли семейства Redmi Note 7 без версии Pro, Redmi Note 8 без версии T, Redmi K30, Redmi K20 и Redmi 10X.

Остальные 24 устройства продаются под брендом Xiaomi. Сюда входят преимущественно дорогие решения. В частности, флагманы и субфлагманы 2018 и 2019 годов выпуска. Весь список и ссылки на загрузку прошивки найдёте ниже. Отметим, что оболочка построен на базе операционной системы Android 10.