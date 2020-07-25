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В прошлом году компания Samsung в честь девятого эпизода легендарной космической саги «Звёздные войны» выпустила специальное издание флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Edition. Модель предлагается в огромной коробке с изображением шлема Кайло Рена.

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Внутри вместе со смартфоном есть несколько дополнительных аксессуаров. Сразу под крышкой лежат коллекционная металлическая карточка с изображением персонажа Адама Драйвера и кожаный чехол с ещё одним изображением внука Дарта Вейдера и гербом Первого ордена. Внутри коробки располагаются чёрные полностью беспроводные наушники Galaxy Buds с зарядным кейсом в чёрно-красной расцветке.

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Ещё одни наушники лежат в коробке с самым смартфоном – проводные от AKG. Samsung Galaxy Note 10+ поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 256 ГБ. Флагман исполнен в чёрном цвете с красной окантовкой основной камеры на тыльной стороне. Сзади также есть герб Первого ордена, надписи Star Wars и Lucasfilm. Цифровое перо S Pen, к слову, тоже выполнено в красном цвете.

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На старте продаж специальное издание было оценено в 99 999 рублей. Сейчас в магазине МТС стоимость смартфона со всем комплектом снижена на 35 000 рублей безо всяких промокодов и купонов. Таким образом, вы можете купить Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Edition за 64 990 рублей.

Теперь что касается самого смартфона. Он оборудован мобильным чипом Exynos 9825, как и стандартная версия, которая стоит на несколько десятков тысяч долларов дешевле. На борту установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА*ч, которая обеспечивает питание всей электронике флагмана. АКБ поддерживает 45-ваттную зарядку по проводу и 15-ваттную беспроводным путём.

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В Samsung Galaxy Note 10+ установлен дисплей Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10+. Диагональ составляет 6,8 дюйма, а разрешение – 1440 х 3040 точек. Матрица имеет интегрированный ультразвуковой сканер для распознавания отпечатков, а защиту от царапин обеспечивает стекло Gorilla Glass 6. В круглой перфорации находится 10-мегапиксельный датчик изображения лицевой камеры для селфи. Основная камера в смартфоне получил ToF 3D сенсор, телеобъектив на 12 Мп, главный модуль с таким же разрешением и 16-мегапиксельный «ширик».

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Флагман поддерживает запись видео в 4K UHD как на лицевую, так и на тыльную камеру. При этом последняя снимает ролики с частотой 60 к/сек. На борту также есть NFC, стереодинамики, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Смартфон можно подключать к мониторам в режиме Samsung DeX. Также отметим защиту от воды по стандарту IP68, умный стилус с поддержкой дистанционного управления, отсутствие разъёма для наушников и операционную систему Android 10. В этом году модель должна получить фирменное программное обеспечение One UI 2.5.