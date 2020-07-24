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Xiaomi POCO F2 Pro продолжает дешеветь на AliExpress. Если модель начала продаваться по рекомендованной цене 499 евро или 580 долларов за базовую модификацию. Сейчас впервые стоимость опустилась ниже отметки 400 долларов, что сделало POCO F2 Pro самым дешёвым решением на рынке с 7-нанометровой платформой Snapdragon 865.

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В начальной модификации памяти смартфон предлагает покупателям 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель характеризуется объёмом 128 ГБ. Сейчас на AliExpress цена составляет чуть более 400 долларов, а с промокодом ALIPLUS1200 стоимость падает примерно на 19 долларов до отметки 385 долларов. Для сравнения, в России сейчас флагман можно купить за 35 000 рублей или 480 долларов.

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POCO F2 Pro доступен и в более продвинутой модификации. Она предполагает в два раза больше постоянной памяти при 8 ГБ ОЗУ. Рекомендованная стоимость в России составляет 49 990 рублей (700 долларов), но сейчас уже смартфон продаётся за 40 000 рублей (560 долларов). На AliExpress с уже упомянутым промокодом флагман 2020 года обойдётся примерно в 465 долларов.

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Напомним, что одной из особенностей смартфона является 20-мегапиксельная моторизированная фронтальная камера для селфи. Она спрятана от глаз, что должно понравиться многим пользователем с аллергией на вырезы и отверстия. Дисплей флагмана представлен 6,67-дюймовой панелью Super AMOLED формата FHD+. Экран поддерживает стандарт HDR10+ и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, а вот повышенная частота обновления не предусмотрена. Топовые решения 2020 года, которые не поддерживают хотя бы 90 Гц, сейчас можно пересчитать на пальцах одной руки, и герой материала в этот список, увы, попал.

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Xiaomi POCO F2 Pro комплектуется Quad-камерой с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Во время анонса компания делала акцент на 5-мегапиксельном модуле для макросъёмки и на поддержке записи видео в 8K Ultra HD с частотой 24 к/сек и 30 к/сек. Подсистема питания представлена несъёмной батареей на 4700 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу. Поддерживаются стандарты Qualcomm Quick Charge 4+ и USB Power Delivery 3.0.

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Совсем скоро флагман должен будет получить прошивку MIUI 12, а осенью выйдет операционная система Android 11, публичная версия которой уже доступна для смартфона. Из недостатков можно отметить отсутствие беспроводной зарядки, слота для карты памяти и защиты от воды. Тыльная и фронтальная панели сделаны из стекла Gorilla Glass пятого поколения.

На торцах есть инфракрасный излучатель, порт USB Type-C и разъём для наушников. Из прочих параметров Xiaomi POC F2 Pro отметим чип NFC, адаптеры Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 6 и модем Snapdragon X55 для поддержки работы в сетях пятого поколения.