Xiaomi Redmi Note 9 с NFC сильно подешевел – Helio G85, 128 ГБ памяти и АКБ на 5020 мА*ч по лучшей цене на сегодняшний день
Всё семейство Redmi Note 9 претендует на то, чтобы к концу года установить новый рекорд продаж серии, превысив отметку 30 млн штук. Не в последнюю очередь этому должно поспособствовать стандартное издание, которое спустя три месяца после старта продаж подешевело примерно на 115 долларов.
реклама
Xiaomi Redmi Note 9 был анонсирован 30 апреля 2020 года и сразу оказался весьма неоднозначной новинкой производителя, поскольку стал не сильно лучше модели Redmi Note 8T, а цена составила 229 евро или 265 долларов за топовую модификацию. В ней смартфон предлагает пользователям 128 ГБ постоянной памяти и 4 ГБ оперативной.
Сейчас в магазине DHgate модель нового поколения можно купить за 150 долларов. Стоимость смартфона в конфигурации 4/128 ГБ составляет 170 долларов, а купон магазина для новых пользователей позволяет сэкономить 20 долларов. Действует он до 31 июля 2020 года, но скорее всего затем срок будет продлён.
реклама
Redmi Note 9 позаимствовал у Redmi Note 8T много чего. В каждом смартфоне установлены чип NFC, 3,5-миллиметровый разъём для наушников, тыльный биометрический сканер, USB-C, основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 13-мегапиксельная фронталка с поддержкой Face Unlock. Видео можно снимать в формате Full HD с частотой 30 к/сек на обе камеры. 8-мегапиксельный сенсор типа ¼ дюйма соединён с широкоугольным объективом, угол захвата которого составляет 118 градусов. Модель нового поколения тоже имеет пластиковый корпус и стекло Gorilla Glass пятого поколения спереди.
реклама
Диагональ дисплея выросло с 6,3 дюйма до 6,53 дюйма. Место каплевидного выреза заняло небольшое круглое отверстие в левом углу. Но главные изменения касаются мобильного процессора и подсистемы питания. Сердцем смартфона 9-го поколения стал 12-нанометровый чипсет Helio G85 от MediaTek. Система-на-кристалле имеет частоту 2 ГГц и графику Magi-G52 MC2. В то же время в Redmi Note 8T используется 11-нанометровая платформа Snapdragon 665. Процессор MediaTek в AnTuTu набирает немного больше – 200 000 баллов против 170 000 баллов.
Ёмкость встроенного аккумулятора выросла приблизительно на 25% и составила 5020 мАч. Производитель сохранил адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 / Wi-Fi, модуль GPS и инфракрасный излучатель. Мощность быстрой зарядки составляет 18 Вт. Также добавлена реверсивная 9-ваттная подзарядка. Габариты корпуса составили 162,3 х 77,2 х 8,9 мм, а масса – 199 граммов. Смартфон имеет защиту от брызг.
реклама
150 долларов за модификацию 4/128 ГБ – на данный момент это лучшее предложение на рынке. Например, на AliExpress за смартфон просят 150 долларов в конфигурации 3/64 ГБ. В России Xiaomi Redmi Note 9 со 128 ГБ памяти поступил в продажу по цене 18 990 рублей (265 долларов), а сейчас он стоит от 13 000 рублей (180 долларов). Минимальная стоимость версии 4/128 ГБ, зафиксированная с начала продаж – 12 000 рублей (168 долларов) в России и 146 долларов на зарубежных торговых площадках.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила