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На российском рынке продолжает падать цена смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Он вышел в начале весны нынешнего года, а рекомендованная стоимость в базовой модификации составила 99 990 рублей. Спустя несколько недель после начала продаж цена выросла на 10 000 рублей. Но сейчас в России флагман продаётся более чем на 41 000 рублей дешевле.

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Согласно информации агрегатора «Яндекс.Маркет», цена модели Galaxy S20 Ultra стартует с отметки 68 380 рублей на момент написания материала. В официальной рознице смартфон тоже теряет в стоимости, но не настолько быстро. Например, в магазинах «Связной» и «беру!» за главный флагман южнокорейской компании первого полугодия просят 84 990 рублей. Столько же придётся отдать владельцам клубных карт «Ситилинк». Без оных цена составит на 5000 рублей больше.

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Подавляющая часть официальных ритейлеров в России просит стартовые 99 990 рублей за модификацию с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Нажмите на изображение ниже, чтобы ознакомиться со всеми предложениями на сайте ценового агрегатора «Яндекс.Маркет».

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В плане техническом Samsung Galaxy S20 Ultra – почти бескомпромиссный флагман. Слово «почти» здесь используется по причине отсутствия разъёма для наушников и из-за наличия процессора Exynos 990. Также есть один нюанс относительно экрана, но об этом позже. На первый недостаток можно закрыть глаза, поскольку к смартфону более чем за 1000 долларов вы скорее всего купить беспроводные наушники. А вот 7-нанометровая однокристальная система с пиковой тактовой частотой 2,73 ГГц у двух процессорных ядер Mongoose M5 показывает себя не с лучшей стороны в сравнении даже с прошлогодним процессором Exynos 9820, не говоря уже о новом Snapdragon 865, который используется во всех флагманах Samsung за пределами Европы.

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В остальном у смартфона весомых недостатков нет. Февральская новинка имеет защиту от воды по стандарту IP68, стереодинамики, слот для microSD и аккумулятор рекордной для линейки ёмкости – 5000 мА*ч. Батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 45 (Power Delivery 3.0) и 15-ваттную беспроводную. Работает модель на базе операционной системы Android 10 с наиболее актуальной прошивкой One UI 2.1. Также отметим Bluetooth 5.1, поддержку стандарта Wi-Fi 6, Samsung DeX и NFC.

На лицевой стороне установлен один из лучших на рынке экранов. Он построен на базе 6,9-дюймовой панели Infinity-O Dynamic AMOLED. Разрешение 1440 х 3200 точек соответствует формату 3K. Плотность точек – 510 пикселей на дюйм. Заявлена поддержка HDR10+ и частоты обновления 120 Гц. Однако, при разрешении 3K частота обновления составляет 60 Гц. Это и есть тот самый нюанс, о котором говорилось ранее.

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Под дисплеем расположен ультразвуковой биометрический сенсор, а вверху обосновалась 40-мегапиксельная фронталка с поддержкой 4K@60FPS. Основная камера имеет разрешение 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 0,3 Мп (ToF 3D). На большой площадке камеры указана поддержка 100-кратного увеличение. Правда, то, что оно достигается программным путём, не уточняется. Кратность оптического зума – 4x, а оптикой-цифрового – 10x. Видео можно снимать в 4K при 60 к/сек и в 8K при 24 к/сек. В камере есть автофокусировка, оптическая стабилизация и широкоугольная оптика.