Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Meizu несколько месяцев назад представила флагманские смартфоны нового поколения, которые продаются только в Китае официально, и скорее всего в будущем ситуация не изменится. Вместе с двумя новинками дебютировало программное обеспечение Flyme OS 8.1. Вчера, 21 июля 2020 года, стало известно о старте бета-тестирования прошивки. Её получило четыре смартфона производителя из Поднебесной.

реклама

Все модели представляют флагманский сегмент. Meizu 16th и Meizu 16th Plus были анонсированы в августе 2018 года с операционной системой Android 8.1 Oreo на борту. Оба смартфона оснащены основной камерой с разрешением 12 Мп + 20 Мп с сенсорами от Sony, 20-мегапиксельной фронталкой, стереодинамиками и 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Meizu 16th имеет 6/8 ГБ оперативной памяти, 6,0-дюймовую панель OLED с биометрическим сенсором, накопитель на 64/128 ГБ и аккумуляторную батарею ёмкостью 3010 мА*ч. Стоимость смартфона составила от 385 долларов до 475 долларов по нынешнему курсу. В версии Plus ёмкость АКБ выросла до 3570 мА*ч, а диагональ дисплея – до 6,5 дюйма. Вместо модификации 6/64 ГБ появилась версия 8/256 ГБ. Цена составила 460-575 долларов.

реклама

Meizu 16th

Meizu 16S вышел в апреле прошлого года и получил мобильный процессор Snapdragon 855. Смартфону сразу же досталась оболочка Flyme OS 7.3 на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Из особенностей стоит выделить 6,2-дюймовую матрицу AMOLED со встроенным дактилоскопическим сенсором, основную камеру с разрешением 48 Мп + 20 Мп, 20-Мп фронталку и чип NFC, который появился в смартфонах китайской компании впервые за много лет. Ёмкость аккумулятора составила 3600 мА*ч. Модель начала продаваться в модификациях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 475 долларов, 520 долларов и 595 долларов соответственно.

реклама

Наконец, Meizu 16S Pro выпустили в августе прошлого года. Продвинутая модель получила операционную систему Android 9.0 Pie в составе оболочки Flyme OS 8, а вычислительным центром стала однокристальная платформа Snapdragon 855+.

реклама

Meizu 16S Pro

Версия Pro не сильно отличается от Meizu 16S. Объёмы памяти не изменились, но вместо накопителя UFS 2.1 используется флэш-модуль UFS 3.0. Кроме того, в основной камере появился 16-мегапиксельный широкоугольный модуль. Цена в зависимости от конфигурации составила 375-460 долларов.

Отметим, что до конца текущего месяца компания намерена выпустить Flyme OS 8.1 на базе ОС Android 10 ещё для шести моделей. Это Meizu X8, Meizu Note 8/9 и Meizu 16XS/16T/16X. Кроме того, производитель напомнил, что сейчас на базе прошивки Flyme работает 100 млн смартфонов. Увидим ли мы когда-либо глобальную версию оболочки – неизвестно. И узнать об этом невозможно, поскольку любые вопросы насчёт «глобалки» на форуме компании оперативно удаляются.