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Уже совсем скоро выйдет пятое поколение смартфонов серии Pixel. Ходят слухи, что в этом году компания Google откажется от выпуска флагманских моделей, а Pixel 5 будет представителем среднего класса. Таким с точки зрения цены сейчас стал Google Pixel 3 XL. Флагман конца 2018 года сильно подешевел и стоит, как модели среднего уровня.

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В России смартфон никогда не продавался официально. На «сером» рынке его начали продавать по цене 75 000 рублей или 85 000 рублей в зависимости от объёма встроенной памяти. Модификация со 128 ГБ хранилища уже давно в России стоит порядка 40 000 рублей, что на 45 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. В конфигурации с накопителем вместимостью 64 ГБ смартфон обойдётся в 33 500 рублей как минимум. Это почти на 42 000 рублей дешевле, чем когда флагман появился в России впервые.

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У Google Pixel 3 XL есть немало фишек. Главная изюминка заключается в программном обеспечении. «Корпорация добра» ежегодно выпускает новую версию операционной системы Android для старых платформ. Например, Pixel 2 и Pixel 2 XL 2017 года выпуска осенью получат Android 11. Никто и других производителей смартфонов на Android такой поддержкой похвастаться не может. С этой точки зрения только смартфоны Google могут составить конкуренцию решениям Apple.

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Но, с другой стороны, стоковая версия операционной системы в 2020 году может быть и минусом. Несмотря на то, что Google постоянно пытается улучшить своё программное обеспечение, «зелёный робот» лишён многих функций, которые есть в оболочках для других смартфонов. Например, лишь в Android 11 появится возможность записывать происходящее на экране, менять дизайн часов Always-on Display, записывать разговоры, а также поддержка двухдиапазонного GPS.

Помимо стоковой версии ОС Google Pixel 3 XL есть ещё чем похвастаться. Смартфон оборудован 6,3-дюймовой панелью OLED на пластиковой подложке, которая имеет разрешение 1440 х 2960 точек и защиту Gorilla Glass 5. Дисплей получил поддержку стандарта HDR10, диагональ 6,3 дюйма и глубокий вырез. Если ширину рамки внизу лицевой части можно оправдать наличием там динамика, то объяснить дизайн выреза сложно. Не совсем понятно, почему компания просто не оставила вверху отступ, как это сделано в Pixel 3.

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Как бы там ни было, мы получили не самый красивый вырез с ещё одним фронтальным динамиком и двумя лицевыми оптическими модулями. Разрешение каждого составляет по 8 Мп. В них используются 28-мм и 19-мм объективы со светосилой f/1,8 и f/2,2 соответственно. Широкоугольный модуль не имеет автофокуса. Разрешение основной камеры составило 12,2 Мп. Она получила фазовую автофокусировку Dual Pixel, оптическую стабилизацию и поддержку 4K UHD с частотой 30 к/сек.

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Сердцем Google Pixel 3 XL является чип Snapdragon 845, выполненный по технологии 10-нм. Он работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации и получает питание от аккумулятора 3430 мА*ч. Модель поддерживает проводную и беспроводную подзарядку. Из прочего стоит отметить защиту по стандарту IP68, чип NFC для бесконтактной оплаты покупок, адаптеры Bluetooth / Wi-Fi, тыльный дактилоскопический сенсор как средство биометрической идентификации пользователя и отсутствие гнезда под наушники.