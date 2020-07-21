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В мае компания Xiaomi выпустила Lite-версию первого в мире смартфона со 108-мегапиксельной камерой. Модель называется Xiaomi Mi Note 10 Lite. Её оценили в 399 евро или 455 долларов за топовую конфигурацию для глобального рынка. Сейчас стоимость смартфона упала почти на 200 долларов.

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В максимальной модификации модель несёт на борту 6 ГБ оперативки в паре с интегрированным хранилищем объёмом 128 ГБ. Сейчас на AliExpress с промокодом ALIPLUS1200 смартфон можно купить лишь за 275 долларов. Для перехода на страницу магазина нажмите на изображение ниже. Версия с 64 ГБ постоянной памяти с тем же промокодом обойдётся в 260 долларов вместо 400 долларов.

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Отметим, что в России Xiaomi Mi Note 10 Lite тоже официально продаётся, но лишь в модификации с накопителем вместимостью 128 ГБ. Её компания оценила в 32 990 рублей или 465 долларов. Согласно «Яндекс.Маркет», стоимость смартфона на «сером» рынке стартует с отметки 22 800 рублей или 315 долларов. Кроме того, в России неофициально можно приобрести конфигурации 6/64 ГБ и 8/128 ГБ. Последняя, к слову, доступна только в Китае. Цена составляет от 20 500 рублей (290 долларов) и от 24 200 рублей (345 долларов) соответственно. Для перехода к списку предложений кликните на изображение ниже.

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Смартфон много чего позаимствовал у старшей модели. Например, он тоже построен на базе 8-нанометровой мобильной платформы Snapdragon 730G с пиковой частотой 2,2 ГГц. Экран OLED имеет изогнутые грани, разрешение Full HD+, интегрированный дактилоскопический сенсор и поддерживает HDR10, а размер составляет 6,47 дюйма по диагонали. Оба устройства оборудованы аккумуляторной батареей на 5260 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки USB Power Delivery мощностью 30 Вт. Из общего стоит выделить разъём для наушников, чип NFC, порт USB-C, адаптеры Bluetooth 5 / Wi-Fi, ИК-порт, а также отсутствие слота под карту памяти и защиты от воды.

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Ключевые отличия кроются в камерах. Xiaomi Mi Note 10 Lite оборудован главным модулем на 64 Мп с сенсором оптического формата 1/1,72 дюйма в основе. Разрешение широкоугольного модуля составило 8 Мп. Также в составе есть 5-мегапиксельная и 2-мегапиксельная дополнительные матрицы. Видео можно снимать в 4K UHD при 30 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

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Для сравнения, Xiaomi Mi Note 10 получил тыльную камеру с модулями на 108 Мп, 12 Мп, 20 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также с 3,7-кратным зумом и оптической стабилизацией. Фронталка – 32-мегапиксельная. Стоит смартфон сейчас в России от 29 000 рублей при рекомендованной цене 39 990 рублей за модификацию 6/128 ГБ на старте продаж.