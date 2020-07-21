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iPhone 11 Pro был анонсирован в сентябре прошлого года и менее чем за четыре месяца вошёл в топ-10 самых продаваемых смартфонов с показателем 15,5 млн единиц. В России модель не является такой популярной, как два других представителя текущего поколения. Возможно, с этим связан очередной прайс-кат.

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В магазине «МегаФон» на AliExpress стоимость смартфона в модификации с 64 ГБ постоянной памяти снижена до 74 990 рублей с промокодом ZZCL2500 и купоном продавца. При этом на старте продаж рекомендованная цена составила 89 990 рублей. Доступна модель в цветах Gold (1 шт. на момент написания материала) и Midnight Green.

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Ещё сильнее по сравнению с началом продаж подешевела модификация с 512 ГБ постоянной памяти. Изначально она была оценена в 121 990 рублей. С купоном магазина и промокодом ZZCL8500 стоимость iPhone 11 Pro составляет 99 990 рублей. Покупателям предложено три цветовых решения: Midnight Green (1 шт.), Space Gray (10 шт.) и Gold (2 шт.). Предложение действует с 20 июля по 31 июля 2020 года. Картинки ниже кликабельны. Для перехода в магазин нажмите на одну из них.

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Вне зависимости от модификации смартфон оборудован 4 ГБ оперативной памяти, которая поддерживает работу однокристального процессора Apple A13 Bionic. Изделие выполняется по улучшенной 7-нанометровой технологии. Чипу досталось два ядра Lightning и четыре ядра Thunder с частотой 2,65 ГГц и 1,8 ГГц соответственно, а графическая подсистема представлена Apple GPU с квартетом ядер.

Для разблокировки смартфона предусмотрена технология 3D-распознавания лиц Face ID. Сканера отпечатков пальцев во флагмане нет. Компоненты системы Face ID расположены в вырезе и оправдывают его большой размер. Там же находятся динамик и 12-мегапиксельная камера для селфи. Ещё три модуля на 12 Мп установлены на тыльной стороне на большой площадке. iPhone 11 Pro может похвастаться оптической стабилизацией, 2-кратным зумом без потери качества, автофокусировкой Dual Pixel и поддержкой съёмки роликов в 4K Ultra HD с частотой 24/30/60 FPS. К слову, фронтальная камера тоже может записывать видео в максимальном разрешении 4K UHD с пиковой частотой 60 к/сек.

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Во флагмане установлена панель Super Retina XDR диагональю 5,8 дюйма. Дисплей поддерживает стандарт HDR10, технологию Dolby Vision и True-tone. Пиковая яркость составляет 800 нит, а разрешение – 1125 х 2436 точек. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68. Смартфон не получил слота для microSD, выхода под наушники и порта USB-C. Вместо него используется проприетарный разъём Lightning.

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iPhone 11 Pro получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 3046 мА*ч. АКБ может похвастаться поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Мощность проводной подзарядки составляет 18 Вт, что не идёт ни в какое сравнение с современными флагманами на Android. Из прочих параметров устройства стоит выделить стереодинамики, NFC, поддержку Apple Pay и операционную систему iOS 13.6.