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iPhone 11 рекордно подешевел – самый популярный смартфон 2020 года с Apple A13 Bionic, защитой IP68, экраном Liquid Retina и Face ID по лучшей цене

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Apple не является лидером рынка смартфонов с точки зрения количества продаваемых устройств. Она уступает и китайскому гиганту Huawei, несмотря на его проблемы, и южнокорейскому производителю Apple. Но американская компания продаёт менее десяти умных телефонов, поэтому в разрезе одной модели с ней мало кто может соперничать. iPhone 11 был анонсирован в сентябре ушедшего года, а по итогам первой половины 2020 года он стал самым продаваемым смартфоном в мире.

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Рекомендованные цены на флагман текущего поколения не особо снижаются, но иногда по акции модель можно купить со скидкой. Например, сейчас в Tmall на AliExpress смартфон обойдётся в 55 990 рублей вместо 64 990 рублей за модификацию с накопителем объёмом 128 ГБ. Версия с хранилищем вместимостью 64 ГБ тоже подешевела на 9000 рублей. Её стоимость составляет 50 990 рублей вместо 59 990 рублей.

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Стоит отметить, что это самая низкая цена на iPhone 11 с официальной гарантией с момента старта продаж в России. К слову, для получения скидки нужно использовать промокод ZZCL5000. Акция стартовала вчера, 20 июля, и продлится до конца текущего месяца. Количество товара ограничено.

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Напомним, что iPhone 11 является вторым так называемым «бюджетным флагманом» американской компании. Его представили как преемника модели iPhone Xr, которая в России иногда по акции продаётся по цене от 40 990 рублей за модификацию с 64 ГБ постоянной памяти. Смартфон нового поколения тоже оборудован 6,1-дюймовой матрицей Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма. Разрешение составляет 828 х 1792 пикселя. Экран имеет максимальную яркость 625 нит и поддержку True-tone.

В широком вырезе обосновалась 12-мегапиксельная лицевая камера, компанию которой составляют динамик и компоненты системы 3D-распознавания лиц. Технология Face ID является единственным средством биометрической идентификации пользователя, т.к. дактилоскопический сенсор в смартфоне не предусмотрен.

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Модель заключена в корпус из стекла и алюминия 7000-й серии. Производителем заявлена защита от воды по стандарту IP68. На тыльной стороне установлен двойной блок основной камеры, в который входят главный и широкоугольный модули. Разрешение составляет по 12 Мп. Светосила – f/1,8 и f/2,4 соответственно. Основной модуль в смартфоне построен на базе датчика изображения оптического формата 1/2,55, имеет оптическую стабилизацию и фазовый автофокус Dual Pixel. Флагман поддерживает съёмку видео в формат 4K UHD с частотой до 60 FPS. К слову, тем же самым может похвастаться и фронтальная камера.

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Аппаратная платформа строится вокруг фирменной 7-нанометровой системы-на-чипе Apple A3 Bionic. Она получила ядра Lightning с частотой 2,65 ГГц и Thunder с частотой 1,8 ГГц в количестве 2 и 6 соответственно. За графику отвечает 4-ядерный Apple GPU. Однокристальная система работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Подсистема питания в iPhone 11 представлена аккумулятором на 3110 мА*ч с 18-ваттной проводной подзарядкой USB Power Delivery 2.0 и подзарядкой беспроводным путём по стандарту Qi.

Флагман работает под управлением операционной системы iOS 13.5. Осенью для него будет выпущена прошивка iOS 14. Сейчас она доступна в виде публичной бета-версии. Из прочего отметит стереозвучание, разъём Lighting, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и чип NFC с поддержкой Apple Pay. Слот для карты microSD и разъём для наушников в смартфоне отсутствуют.

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