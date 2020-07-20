Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В январе компания Realme анонсирована свой первый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Модель называется Realme X50 5G. Изначально она была выпущена в модификациях с 6/12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128/256 ГБ, а ещё немного позже вышла конфигурация 6/64 ГБ. Спустя полгода после премьеры смартфон сильно подешевел.

реклама

Сразу отметим, что Realme X50 5G является эксклюзивом китайского рынка. Соответственно, на AliExpress доступна китайская версия смартфона, но с международной прошивкой. Есть поддержка B1/B2/B3/B4/B5/В7/B8. Магазин приложений Google Play придётся устанавливать самостоятельно.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

На старте продаж цена модификации с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ интегрированной памяти составила 285 долларов. С промокодом ALIPLUS1200 стоимость снижается на 70 долларов – до 215 долларов. Цена смартфона в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ энергонезависимой памяти с завода составила 360 долларов. Сейчас модель можно купить за 295 долларов с тем же промокодом. Наконец, версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти обойдётся в 360 долларов с купоном продавца и уже упомянутым промокодом. При этом заводская цена составила 445 долларов.

реклама

Напомним, что Realme X50 5G – модель на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 765G. Однокристальная платформа имеет пиковую частоту 2,4 ГГц и графику Adreno 620. За поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения отвечает модемная плата Qualcomm Snapdragon X52.

Смартфон выделяется камерами и дисплеем. Экран построен на жидкокристаллической панели с частотой обновления 120 Гц, пропорциями 20 к 9 и диагональ 6,57 дюйма. Разрешение составляет 1080 х 2400 точек, что соответствует формату FHD+.

реклама

В левом углу лицевой панели есть отверстие под фронтальную камеру на базе двух сенсоров. Разрешение главного составляет 16 Мп, а широкоугольного – 8 Мп. 8-мегапиксельная широкоугольная камера установлена и на тыльной панели. Там она составляет компанию стандартному модулю на 64 Мп, 12-мегапиксельному телеобъективу и 2-мегапиксельной матрице для макросъёмки. Основная камера в Realme X50 5G поддерживает запись видео в 4K с частотой 30 к/сек, имеет 2-кратный оптический зум и фазовый автофокус, а оптическая стабилизация не предусмотрена.

реклама

Корпус смартфон сделан из стекла и металла. Биометрический сенсор в связи с использованием экрана LCD установлен на правом торце. Средства биометрической защиты представлены не только дактилоскопическим сенсором, но и поддержкой технологии распознавания лиц на базе селфи-камеры. Питание электронике обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА*ч. АКБ поддерживает 30-ваттную проводную зарядку по технологии VOOC 4.0 и заряжается за полчаса до 70%.

Realme X50 5G располагает портом USB Type-C и чипом NFC. Под капотом смартфона также нашлось место для адаптеров Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Стереофонические динамики, выход под наушники, защита от воды, быстрая зарядка и слот для карты памяти не предусмотрены. Программной платформой выступает оболочка Realme UI 1.0 на базе операционной системы Android 10. В России на «сером» рынке модель не продаётся.