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Китайская компания Xiaomi в этом году представила флагманскую модель Mi 10 Pro, которая является самым дорогим флагманом производителя. Февральская новинка в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ была оценена в 999 евро, но также доступна в конфигурациях с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 512 ГБ. Правда, ни одна из версий официально не продаётся в России. Но это не означает, что смартфон нельзя купить.

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На «сером» рынке в России Xiaomi Mi 10 Pro появился относительно недавно в трёх модификациях памяти. Версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти магазины оценили в 80 000 рублей. 85 000 рублей просили за модель с 12 ГБ оперативки, а стоимость конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ составила 90 000 рублей. На таком уровне цены продержались недолго, и перечень магазинов, в которых можно купить флагман, существенно сократился.

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Базовая и топовая модификации уже подешевели на 22 000 рублей. Так, за 8/256 ГБ просят примерно 58 000 рублей, а за 12/512 ГБ нужно отдать 68 000 рублей вместо 90 000 рублей. Цена флагмана в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ упала на 20 000 рублей и составила 65 000 рублей.

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Xiaomi Mi 10 Pro оборудован мобильным процессором Snapdragon 865. Неделю назад вышла ускоренная однокристальная система Snapdragon 865+ с пиковой частотой 3,1 ГГц, а уже через два дня будут анонсированы первым смартфоны с этим чипом под капотом: ASUS ROG Phone III и Lenovo Legion. В Snapdragon 865 установлен 8-ядерный CPU с частотой от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Adreno 650.

Экран флагмана построен на базе панели Super AMOLED формата Full HD+. Диагональ составляет 6,67 дюйма, а частота обновления – 90 Гц. Дисплей получил поддержку стандарта HDR10+, яркость 500 нит, встроенный дактилоскопический сенсор и круглое отверстие под 20-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой технологии распознавания лиц.

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Основная камера Xiaomi Mi 10 Pro оснащена четырьмя оптическими модулями. Широкоугольный построен на базе сенсора формата 1/2,8 дюйма с размером пикселя 1 мкм. Разрешение – 108 Мп. В стандартном модуле используется 108-мегапиксельная матрица оптического формата 1/1,33 дюйма. Также в состав камеры вошло два телеобъектива. 50-миллиметровый на 12 Мп обзавёлся сенсором типа 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм, а длинный телефотомодуль получил сенсор с размером пикселя 1 мкм.

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Камера имеет оптическую стабилизацию изображения, лазерную/фазовую автофокусировку, 2-кратный и 3,7-кратный оптический зум, а также 5-кратное гибридное увеличение. Видео можно записывать в максимальном разрешении 8K Ultra HD с частотой 30 к/сек. В формате 4K Ultra HD снимать ролики можно с кадровой частотой 30 к/сек или 60 к/сек.

За питание отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч. Батарея поддерживает 50-ваттную зарядку по проводу, стандарт Power Delivery 3.0 и 30-ваттную подзарядку беспроводным путём. В смартфоне есть стереодинамики, адаптеры Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 6, чип NFC, ИК-излучатель и операционную систему Android 10 с оболочкой MIUI 11. Сейчас компания активно тестирует прошивку на базе ОС Android 11. Разъём для проводных наушников, слот под microSD и защита от воды/пыли отсутствуют.