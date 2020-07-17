Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

130-долларовый смартфон Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 11 на Android 10

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию программного обеспечения MIUI 11 на ОС Android 10 для недорого смартфона прошлого года. Речь идёт о модели Redmi Y3, которая поступила в продажу с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie в составе фирменной оболочки MIUI 10.

реклама

Как видим, это уже второе крупное обновление программного обеспечения для смартфона, анонсированного 24 апреля 2019 года. Сначала производитель выпустил MIUI 11 на Android 9.0 Pie, а теперь обновил и операционную систему. Ожидается, что Redmi Y3 получит и MIUI 12, но случится это в конце нынешнего года либо в начале следующего.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Напомним, что Xiaomi Redmi Y3 оборудован мобильным процессором Snapdragon 632 с пиковой частотой 1,8 ГГц. Однокристальная система выполняется по нормам 14-нанометровой технологии и работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти в базовой модификации. За графику отвечает ускоритель Adreno 506 с пиковой частотой 725 МГц. В продажу смартфон поступил по цене от 130 долларов за версию 3/32 ГБ.

реклама

Питание всем компонентам обеспечивает аккумулятор на 4000 мА*ч. В основной камере установлен главный модуль на 12 Мп оптического формата 1/2,9 дюйма с размером пикселя 1,25 мкм, компанию которому составляет 2-мегапиксельная матрица для определения глубины резкости. Главная фишка смартфона – 32-мегапиксельная фронтальная камера. Она поддерживает технологию Super Pixel, искусственный интеллект, HDR10 и алгоритмы AI Beauty 4.0. Также стоит отметить электронную стабилизацию и технологию распознавания лиц.

Xiaomi Redmi Y3 получил 6,26-дюймовую панель IPS с каплевидным вырезом. Экран имеет разрешение 1520 х 720 пикселей, а плотность точек на дюйм составляет 269. Дисплей охватывает 84% цветовой гаммы NTSC, а прикрывает его стекло Gorilla Glass пятого поколения.

реклама

Корпус смартфона сделан из пластика. Габариты равны 158,7 х 75,6 х 8,5 мм при массе 180 граммов. Из прочего стоит отметить тыльный биометрический сенсор, поддержку работы с двумя SIM-картами, 3,5-миллиметровый аудиоразъём, порт micro-USB, инфракрасный излучатель, GPS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4 ГГц и отдельный слот под карту microSD.

реклама

Пока что для Redmi Y3 доступна только китайская версия программного обеспечения MIUI 11. Она проходит под номером V11.0.1.0.QFLCNXM. Скачать архив для ручной установки апдейта вы можете по этой ссылке. Там же вы найдёте ссылки на загрузки индийской, европейской и глобальной версий прошивки, но на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
25
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
88
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
49
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
17

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi, которые уже получили MIUI 12 – полный список и ссылки
24
Сегодня в Epic Games Store начнётся бесплатная раздача культовой РПГ с огромным открытым миром
18
28 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
12
Официальная российская скидка на HUAWEI P30 PRO составила 19 000 рублей – 10-кратный зум, зарядка 40 Вт и многое другое
2
12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X подешевел на 110 долларов – производительный игровой чип AMD по лучшей цене с начала продаж
50
HUAWEI выпустила официальную прошивку EMUI 10.1 для 39 смартфонов – полный список поддерживаемых устройств
6
Владельцы процессоров AMD не смогут воспользоваться последней сборкой Windows 10 Fast Ring
13
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
147
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут принести 20% прирост производительности по сравнению с текущим поколением – бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться с флагманским Core i7-10700К в играх
138
Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Mi Smart Band 5
11
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
75
Бесплатный ремастер для Crysis значительно улучшил графику, эффекты и текстуры – тысячи объектов в разрешении 8К, выглядящих не хуже, чем трассировка лучей
4
Появилось изображение 12-контактного разъема питания видеокарт NVIDIA Ampere
65
Процессоры AMD Zen 3 окажутся на 20% быстрее Zen 2 в целочисленных операциях
65
Флагманы Huawei 2019 года наконец-то получили стабильную прошивку EMUI 10.1 в России
4
Геймерский 10-ядерный Intel Core i9-10900K уступил 8-ядерному Ryzen 7 4700G в одноядерных и многоядерных тестах CPU-Z
39
Xiaomi отложила выпуск стабильной версии MIUI 12 для 8 смартфонов
+
Очередной эскиз представил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 в свете софитов
6
Xbox One S сильно подешевел – 1 ТБ, 5 игр серии Gears of War, подписки Xbox Live Gold и Game Pass по самой низкой цене на рынке
4
Crysis Enhanced Edition теперь доступен для всех: моды, текстуры, освещение
12

Популярные статьи

Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
64
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
25
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
40
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
17
Топ 10 лучших игр для Android за июль 2020 по версии TrueTech
4
Создаем своими руками систему контроля и управления доступом к ПК
5
Детальный обзор летнего обновления Battlefield V
11

Сейчас обсуждают

cupgrn
20:10
https://gamegpu.com/rpg/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5/death-stranding-test-gpu-cpu Почитай , игра может в 20 потоков , 4 ядерники на дне
Эксперты выяснили, сколько ядер нужно современным играм для комфортных 60fps – от 4-ядерного Ryzen 3 3300X до 12-ядерного Ryzen 9 3900X по мнению Techspot
Keitaro Hattori
20:09
Вот же еп вашу мать...
Новая версия MIUI 12 стала доступна для 33 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов
Тауке Абдрахманов
20:02
Новость: читатели выяснили как определить статью зелота по названию статьи, 2020-2021 статистика
Эксперты выяснили, сколько ядер нужно современным играм для комфортных 60fps – от 4-ядерного Ryzen 3 3300X до 12-ядерного Ryzen 9 3900X по мнению Techspot
Игорь Антонов
20:01
атлон говно. лучше рузик 3 1200 за 2.5 к с авито
Изучаем простой способ экономии 500 долларов при апгрейде компьютера вместо покупки нового ПК на базе AMD Ryzen 7 3700Х под руководством экспертов канала LTP
Игорь Антонов
19:59
вопрос зачем. кто это будет брать
Настольные процессоры Intel Celeron G5925 и G5905 появились в ассортименте европейских магазинов
Keltis
19:58
Научись повышать квалификацию без учебы и тренировок, тогда поговорим, сказочник нишевый )
Microsoft начала заменять новостников программными алгоритмами
MriS
19:56
Церни маркетолог, от куда ему знать из-за какого железа игры в 4к должны идти. У майков опыт уже есть, по запуску некоторых игр в 4к на иксовом ящике. Другой вопрос, что Сони просто не дает все возмож...
Far Cry 6 будет работать в 4K только на Xbox One X и Xbox Series X
oldschoolgamer
19:52
Да, владельцам PS5 придется поужаться с мультиплатформой и довольствоваться более низким разрешением и fps.
Far Cry 6 будет работать в 4K только на Xbox One X и Xbox Series X
Игорь Антонов
19:50
зачуханый рашкинец глупые рассеяне пишут бред
Новый законопроект позволит оштрафовать YouTube на 157 миллиардов рублей
MriS
19:43
Вопрос про консоли был, а не про пк )) Какой вопрос - такой и ответ. На пк в 8к можно в пятую играть с консольными +-30фпс, а в 6-ю и подавно, тк Ampere уже выйдут и возможно Big Navi.
Far Cry 6 будет работать в 4K только на Xbox One X и Xbox Series X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем