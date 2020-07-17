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Компания Xiaomi выпустила стабильную версию программного обеспечения MIUI 11 на ОС Android 10 для недорого смартфона прошлого года. Речь идёт о модели Redmi Y3, которая поступила в продажу с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie в составе фирменной оболочки MIUI 10.

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Как видим, это уже второе крупное обновление программного обеспечения для смартфона, анонсированного 24 апреля 2019 года. Сначала производитель выпустил MIUI 11 на Android 9.0 Pie, а теперь обновил и операционную систему. Ожидается, что Redmi Y3 получит и MIUI 12, но случится это в конце нынешнего года либо в начале следующего.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Y3 оборудован мобильным процессором Snapdragon 632 с пиковой частотой 1,8 ГГц. Однокристальная система выполняется по нормам 14-нанометровой технологии и работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти в базовой модификации. За графику отвечает ускоритель Adreno 506 с пиковой частотой 725 МГц. В продажу смартфон поступил по цене от 130 долларов за версию 3/32 ГБ.

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Питание всем компонентам обеспечивает аккумулятор на 4000 мА*ч. В основной камере установлен главный модуль на 12 Мп оптического формата 1/2,9 дюйма с размером пикселя 1,25 мкм, компанию которому составляет 2-мегапиксельная матрица для определения глубины резкости. Главная фишка смартфона – 32-мегапиксельная фронтальная камера. Она поддерживает технологию Super Pixel, искусственный интеллект, HDR10 и алгоритмы AI Beauty 4.0. Также стоит отметить электронную стабилизацию и технологию распознавания лиц.

Xiaomi Redmi Y3 получил 6,26-дюймовую панель IPS с каплевидным вырезом. Экран имеет разрешение 1520 х 720 пикселей, а плотность точек на дюйм составляет 269. Дисплей охватывает 84% цветовой гаммы NTSC, а прикрывает его стекло Gorilla Glass пятого поколения.

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Корпус смартфона сделан из пластика. Габариты равны 158,7 х 75,6 х 8,5 мм при массе 180 граммов. Из прочего стоит отметить тыльный биометрический сенсор, поддержку работы с двумя SIM-картами, 3,5-миллиметровый аудиоразъём, порт micro-USB, инфракрасный излучатель, GPS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4 ГГц и отдельный слот под карту microSD.

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Пока что для Redmi Y3 доступна только китайская версия программного обеспечения MIUI 11. Она проходит под номером V11.0.1.0.QFLCNXM. Скачать архив для ручной установки апдейта вы можете по этой ссылке. Там же вы найдёте ссылки на загрузки индийской, европейской и глобальной версий прошивки, но на базе операционной системы Android 9.0 Pie.