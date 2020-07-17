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В конце мая 2020 года в России начал продаваться смартфон Honor 30, который является представителем флагманского ценового сегмента и преемником весьма популярного решения Honor 20. Модель вышла в двух модификациях памяти, каждая из которых спустя полтора месяца после анонса потеряла в цене.

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Согласно данным ценового агрегатора «Яндекс.Маркет», в России стоимость Honor 30 с 256 ГБ встроенной памяти сейчас стартует примерно с 32 000 рублей. При этом рекомендованная цена смартфона составила 39 990 рублей. Как видим, за полтора месяца флагман подешевел на 8000 рублей.

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Базовая конфигурация в стоимости потеряла чуть меньше. Так, за версию с накопителем вместимостью 128 ГБ в России просят от 28 000 рублей вместо стартовых 34 990 рублей. Напомним, что обе модификации оборудованы 8 ГБ оперативной памяти.

Honor 30 – этой первый смартфон с 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 985 5G под капотом. Однокристальная система получила восемь ядер Cortex-A76 и Cortex-A55 с пиковой частотой 2,58 ГГц, графику Mali-G77 и модем для работы в сетях пятого поколения. Российские сети 5G не поддерживаются. Питание электронике во флагмане предоставляет встроенный аккумулятор на 4000 мА*ч с 40-ваттной проводной подзарядкой через разъём USB Type-C.

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Одна из особенностей смартфона – основная камера. В ней есть 8-мегапиксельный телеобъектив перископной конструкции, который обеспечивает 5-кратное оптическое масштабирование. Эквивалентное фокусное расстояние – 125 мм. Разрешение широкоугольной камеры тоже составляет 8 Мп. Она получила 17-миллиметровый объектив со светосилой f/2,4. В главном модуле установлен флагманский 40-Мп датчик изображения оптического формата 1/1,7 дюйма. Четвёртый компонент системы – 2-мегапиксельная матрица глубины.

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Honor 30 получил поддержку видеосъёмки с частотой 60 к/сек в форматах Full HD и 4K Ultra HD. Разрешение камеры для селфи составляет 32 Мп. Она тоже может снимать ролики в 4K UHD И FHD, но кадровая частота ограничена показателем 30 к/сек.

Китайские разработчики оставили флагман без защиты от воды, разъёма для наушников и слота под карту microSD. Правда, установить можно карту Nano Memory, если сможете её приобрести. Из интерфейсов отметим NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Новинка работает под управлением прошивки Magic UI 3.1, в основе которой лежит операционная система Android 10. Вместо сервисов Google есть фирменное ПО Huawei Mobile Services.

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На лицевой стороне смартфона установлен дисплей OLED. Он имеет диагональ 6,53 дюйма, небольшое круглое отверстие и разрешение Full HD+. Соотношение сторон – 20 к 9. Поддержка повышенной частоты обновления производителем не заявлена. Под дисплеем расположен биометрический сканер.

В завершение добавим, что хоть стоимость Honor 30 в официальном онлайн-магазине и не снижена, все покупатели получают в подарок чехол стоимостью 1600 рублей, а также беспроводные наушники Honor Magic Earbuds или смарт-часы Honor MagicWatch 2 46mm стоимостью 8990 рублей или 12 990 рублей соответственно.