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Компания Motorola 22 апреля 2020 года анонсировал свой первый за несколько лет бескомпромиссный флагманский смартфон стоимостью порядка 1400 долларов. Новинка называется Motorola Edge+, и сейчас она дебютировала в России с более привлекательным ценником. Продаваться смартфон будет в магазине МТС.

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Motorola Edge+ – это полноценный флагман. Модель имеет топовую начинку и поддерживает работу в российских сетях пятого поколения. За 5G отвечает модемная плата Snapdragon X55. Сердцем смартфона выступает 7-нанометровый однокристальный процессор Snapdragon 865 с CPU Kryo 585 с частотой до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650 GPU.

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Модель несёт на борту встроенный UFS 3.0 накопитель, рассчитанный на хранение 256 ГБ данных. Слот под карту microSD не предусмотрен. Однокристальная система работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Электроника смартфона получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мАч с 18-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой.

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Motorola Edge+ имеет размеры 161,1 х 71,4 х 9,6 мм и весит 203 грамма. Корпус флагмана сделан из стекла Gorilla Glass 5 с алюминия. Спереди располагается дисплей OLED диагональю 6,7 дюйма. Матрица имеет разрешение 1080 х 2340 точек, что соответствует формату FHD+. Главная особенность экрана – загнутые грани, которые захватывают боковые торцы. Также отметим поддержку стандарта HDR10+, частоту обновления 90 Гц и круглое отверстие под 25-мегапиксельный оптический модуль.

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 8 Мп + 16 Мп. Также в состав входит сенсор ToF 3D. Модель может снимать видео в 6K Ultra HD с частотой 30 к/сек. Камера получила фазовую автофокусировку, оптическую стабилизацию изображения и 3-кратный зум. Отметим, что автофокусировка есть и в 16-мегапиксельном ультраширокоугольном модуле.

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Новинка получила стереодинамики, чип NFC и работает на стоковой версии операционной системы Android 10 без дополнительных программных надстроек. Флагман также получил интегрированный в панель OLED сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, разъём для подключения проводных наушников, GPS, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Защита от воды не заявлена.

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Рекомендованная стоимость Motorola Edge+ составила 79 990 рублей. Первые покупатели смогут приобрести смартфон за 75 555 рублей. Сегодня, 17 июля, в России открывается приём предварительных заказов на новинку. Отметим, что в Европе стоимость флагмана составила 1199 евро или примерно 100 000 рублей.