Motorola Edge+ с поддержкой российских сетей 5G представлен официально – Snapdragon 865, 90-Гц экран OLED, 12 ГБ ОЗУ, 108-Мп камера и стоковая ОС Android 10 за 79 990 рублей
Компания Motorola 22 апреля 2020 года анонсировал свой первый за несколько лет бескомпромиссный флагманский смартфон стоимостью порядка 1400 долларов. Новинка называется Motorola Edge+, и сейчас она дебютировала в России с более привлекательным ценником. Продаваться смартфон будет в магазине МТС.
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Motorola Edge+ – это полноценный флагман. Модель имеет топовую начинку и поддерживает работу в российских сетях пятого поколения. За 5G отвечает модемная плата Snapdragon X55. Сердцем смартфона выступает 7-нанометровый однокристальный процессор Snapdragon 865 с CPU Kryo 585 с частотой до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650 GPU.
Модель несёт на борту встроенный UFS 3.0 накопитель, рассчитанный на хранение 256 ГБ данных. Слот под карту microSD не предусмотрен. Однокристальная система работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Электроника смартфона получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мАч с 18-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой.
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Motorola Edge+ имеет размеры 161,1 х 71,4 х 9,6 мм и весит 203 грамма. Корпус флагмана сделан из стекла Gorilla Glass 5 с алюминия. Спереди располагается дисплей OLED диагональю 6,7 дюйма. Матрица имеет разрешение 1080 х 2340 точек, что соответствует формату FHD+. Главная особенность экрана – загнутые грани, которые захватывают боковые торцы. Также отметим поддержку стандарта HDR10+, частоту обновления 90 Гц и круглое отверстие под 25-мегапиксельный оптический модуль.
Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 8 Мп + 16 Мп. Также в состав входит сенсор ToF 3D. Модель может снимать видео в 6K Ultra HD с частотой 30 к/сек. Камера получила фазовую автофокусировку, оптическую стабилизацию изображения и 3-кратный зум. Отметим, что автофокусировка есть и в 16-мегапиксельном ультраширокоугольном модуле.
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Новинка получила стереодинамики, чип NFC и работает на стоковой версии операционной системы Android 10 без дополнительных программных надстроек. Флагман также получил интегрированный в панель OLED сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, разъём для подключения проводных наушников, GPS, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Защита от воды не заявлена.
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Рекомендованная стоимость Motorola Edge+ составила 79 990 рублей. Первые покупатели смогут приобрести смартфон за 75 555 рублей. Сегодня, 17 июля, в России открывается приём предварительных заказов на новинку. Отметим, что в Европе стоимость флагмана составила 1199 евро или примерно 100 000 рублей.
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