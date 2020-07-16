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Китайская компания Huawei с июня на июль перенесла выпуск стабильной версии программного обеспечения EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10 в России для флагманских смартфонов 2019 года Huawei P30 и версии Pro. Сегодня обе модели начали получать фирменную прошивку.

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Апдейт приходит «по воздуху». Размер OTA-обновления составляет 4,51 ГБ. Версия прошивки – 10.1.0.123. Апдейт устанавливает интерфейс EMUI 10.1, а также повышает производительность и безопасность системы. После установки новой версии ПО данные на накопителе сохраняются, но всё же рекомендуется сделать резервную копию системы.

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Прошивка ориентирована на обеспечение удобного взаимодействия между девайсами и приносит новые функции для разных сценариев использования смартфона. Наконец-то владельцы Huawei P30 и P30 Pro получат возможность кастомизировать экран Always-on. Прошивка приносит поддержку изменения цвета часов на заставке дисплея постоянного отображения в зависимости от времени суток. При желании можно загрузить новые стили через фирменного программное обеспечение «Темы». Также появляется возможность изменять анимацию сканера отпечатков пальцев.

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Уделили внимание китайские программисты и режиму нескольких окон. Теперь пользователь может смотреть видео и играть в игры в плавающем окне. Для отображения панели управления нужно провести слева или справа в центр экрана и остановить палец.

Появилась возможность отвечать на голосовые звонки и на видеовызовы с ноутбука. Но данная функция поддерживается только на лэптопах китайской компании. Кроме того, с ноутбука можно редактировать файлы, хранящиеся в памяти смартфона. С приложения «Галерея» можно отправлять фотографии и видеоролики на телевизоры, смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки Huawei, которые подключены к одной сети Wi-Fi. Но для этого нужно активировать Bluetooth и авторизоваться в одном и том же аккаунте Huawei на всех устройствах.

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Также отметим защитный патч операционной системы за май 2020 года и программного обеспечение Huawei Assistant TODAY. Приложение заменяет Google Now и отвечает за предоставление персонализированных новостей, напоминаний и контента, который будет интересен пользователю. Чтобы открыть его, нужно провести на домашнем экране слева направо (или справа налево, если вы используете арабский язык).

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Теперь что касается самих смартфонов. Оба были анонсированы 26 марта 2019 года в Париже. Из общего отметим чип NFC, поддержку Google Pay, адаптеры Bluetooth / Wi-Fi 5. 32-мегапиксельную фронтальную камеру и 7-нанометровую мобильную платформу Kirin 980 без поддержки сетей пятого поколения. Частота составляет от 1,8 ГГц до 2,6 ГГц, а графикой отвечает Mali-G76 MP10 GPU.

Huawei P30 имеет 6,1-дюймовую панель OLED с интегрированным биометрическим сенсором. Разрешение – 1080 х 2340 точек. Основная камера представлена главным модулем на 40 Мп, ультраширокоугольным на 16 Мп и 8-мегапиксельным телеобъективом с оптической стабилизацией и 3-кратным зумом без потери качества. Видео можно снимать 4K UHD с частотой 30 к/сек. В смартфоне есть разъём для наушников, защита от воды по стандарту IP63 и аккумулятор на 3750 мА*ч с 22,5-ваттной зарядкой по проводу.

Huawei P30 в России официально продаётся в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и постоянным запоминающим устройством, рассчитанным на хранение 128 ГБ данных. Флагман поступил в продажу по рекомендованной цене 49 990 рублей. Сейчас официальная цена составляет от 30 990 рублей, но купить модель можно и на несколько тысяч рублей дешевле.

В Huawei P30 Pro используется изогнутая 6,47-дюймовая FHD+ матрица на органических светодиодах с интегрированным биометрическим датчиком. В продвинутой версии нет разговорного динамика и гнезда под наушники. Аккумулятор имеет вместимость 4200 мА*ч, а вместе с 40-ваттной проводной зарядкой поддерживает 15-ваттную проводную. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп. Она имеет 5-кратный оптический зум. Защита от воды соответствует стандарту IP68.

Huawei P30 Pro тоже подешевел в России. Стоимость модификации 8 ГБ + 256 ГБ на старте продаж составила 69 990 рублей. Официальная цена сейчас снижена на 22 000 рублей, но в некоторых магазинах флагман можно купить ещё немного дешевле.