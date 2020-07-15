Samsung представит планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ на процессоре Snapdragon 865+
Южнокорейская компания Samsung через три недели представит планшетные компьютеры нового поколения. Они будут называться Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Известный сетевой информатор Эван Блэсс опубликовал технические параметры грядущих новинок и изображение стандартного издания.
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Судя по рендеру, планшеты получат чехол-подставку, а также будут поддерживать работу с внешней клавиатурой и цифровым пером S Pen. Модели будут оснащены четырьмя динамиками, портом USB Type-C, а о разъёме для наушников не говорится ничего.
Сердцем Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ станет 7-нанометровый однокристальный процессор Snapdragon 865+ с пиковой частотой 3,1 ГГц. Дебют нового чипсета состоится уже на следующей неделе в ASUS ROG Phone III. В один день с ним, 22 июля, будет анонсирован игровой смартфон Lenovo Legion.
В планшетах южнокорейской компании мы увидим 6/8 ГБ оперативной памяти, встроенное хранилище на 128/256 ГБ, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двухмодульную основную камеру с разрешением 13 Мп + 5 Мп. Samsung Galaxy Tab S7 получит 11-дюймовую панель Super AMOLED с разрешением Quad HD+ и интегрированным биометрическим сенсором, а ёмкость встроенного аккумулятора составит 7760 мАч. Версия Plus обзаведётся 12,4-дюймовым дисплеем, а питание электронике обеспечит АКБ на 10 090 мАч.
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Стоимость Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ пока что не уточняется. Премьера планшетов нового поколения состоится 5 августа 2020 года вместе с флагманскими смартфонами Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra.
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