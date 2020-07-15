Цена Xiaomi Black Shark 3 упала на 210 долларов – Snapdragon 865, 90-Гц дисплей, 12/256 ГБ, стереодинамики и аккумулятор на 4720 мАч с 65-Вт зарядкой
Компания Xiaomi 3 марта 2020 года анонсировала новое поколение игровых смартфонов Black Shark. Стандартным изданием семейства стала модель Black Shark 3. За пределами Китая она поступила в продажу в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Завтра, 16 июля, на торговой площадке AliExpress завершается акция, в рамках которой смартфон можно купить со скидкой 210 долларов.
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Распродажа стартовала 13 июля и продлится до 10:00 по Московскому времени 16 июля. Стоимость смартфона в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ составила 729 евро или 835 долларов. На AliExpress европейская версия флагмана обойдётся примерно в 625 долларов с промокодом RAZGAR1700. На момент написания материала в наличии остаётся только 5 устройств.
Версию с 8 ГБ оперативки и хранилищем вместимостью 128 ГБ китайская компания оценила в 599 евро или 690 долларов. Базовая модификация подешевела на 200 долларов. С промокодом VQN4S88ANGPO Black Shark 3 можно купить за 490 долларов. Обращать внимание на прежнюю стоимость 805 долларов не стоит, поскольку продавцы на AliExpress любят рисовать случайны цифры.
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Игровой смартфон не отличается компактными размерами и небольшим весом. Масса модели составила 222 грамма при габаритах 1268,7 х 77,3 х 10,4 мм. Каркас корпуса изготовлен из алюминия, а лицевая и задняя стороны исполнены из стекла.
Спереди в Xiaomi Black Shark 3 установлена активная матрица на органических светодиодах, которая имеет диагональ 6,67 дюйма. Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления 90 Гц, а разрешение 1080 х 2400 точек соответствует формату FHD+. Под AMOLED-панелью установлен сенсор для распознавания отпечатка пальца пользователя.
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Основная камера в игровой смартфоне не самая продвинутая. Она имеет 64-мегапиксельный главный модуль, 13-мегапиксельный широкоугольный и 5-мегапиксельный датчик изображения для измерения глубины резкости. При этом видео можно записывать в 4K UHD с частотой 60 к/сек и в HD при 1920 к/сек. Разрешение основной камеры составило 20 Мп.
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Вычислительным центром игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3 стал 7-нанометровым мобильный процессор Snapdragon 865. Однокристальная система имеет графику Adreno 650 и восемь ядер с пиковой частотой 2,84 ГГц. Ожидается, что до конца этого года в ассортименте китайской компании появится геймерская модель на разогнанном чипсете Snapdragon 865+ с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц.
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