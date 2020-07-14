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15 апреля 2020 года состоялась презентация долгожданного компактного смартфона компании Apple. Новинка получила название iPhone SE (2020) и поступила в продажу 24 апреля. В России в зависимости от объёма постоянной памяти смартфон оценили в 39 990-53 990 рублей. Сейчас в Tmall на AliExpress проходит акция, и купить флагман можно дешевле.

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Промокод RAZGAR1700 дарит скидку в размере 1700 рублей в дополнение в прайс-кату, приуроченному к акции. Таким образом, модификация с накопителем на 64 ГБ обойдётся в 35 990 рублей вместо 39 990 рублей. Специальная цена версии с накопителем удвоенной вместимости составляет 39 990 рублей вместо 44 990 рублей. В топовой конфигурации компактный флагман оснащён хранилищем вместимостью 256 ГБ. Стоимость снижена с 53 990 рублей до 48 990 рублей. Покупателям смартфон доступен в красной, чёрной и белой расцветках корпуса.

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iPhone SE (2020) – это немного улучшенная версия iPhone 8, который был выпущен почти три года назад. От модели 2017 года новинка позаимствовала практически всё. В плане дизайна вообще отличий не предусмотрено. Смартфон оборудован 4,7-дюймовой панелью Retina IPS с разрешением 750 х 1334 точки с двумя широкими отступами вверху и внизу. Поле в нижней части лицевой стороны содержит клавишу «Home» с интегрированным сканером Touch ID.

Корпус устройства изготовлен из стекла и пластика. Габариты равны 138,4 х 67,3 х 7,3 мм. Заявлена защита от воды по стандарту IP67. Стекло на тыльной панели позволило реализовать поддержку технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составила скромные 1821 мА*ч.

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Сердцем iPhone SE (2020) выступил новейший 7-нанометровый мобильный процессор Apple A13 Bionic, который дебютировал в сентябре прошлого года в линейке iPhone 11. Однокристальная система вне зависимости от объёма встроенного накопителя работает в тандеме с 3 ГБ оперативки.

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Смартфон оснащён 7-мегапиксельной фронтальной и 12-мегапиксельной основной камерами. Последняя поддерживает запись видео в 4k UHD с частотой 24/30/60 FPS. На борту компактного флагмана есть стереодинамики, чип NFC, GPS, Bluetooth / Wi-Fi, а слот под карту памяти и разъём для наушников не предусмотрены. Осенью 2020 года смартфон получит операционную систему iOS 14, а сейчас модель работает на базе прошивки iOS 13.5.