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Популярный смартфон Xiaomi 2019 года вновь пострадал от обновления

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В 2017 году компания Xiaomi запустила линейку Mi A, выпустив смартфон Xiaomi Mi A1. За счёт неплохих характеристик, вменяемой стоимости и стоковой версии операционной системы Android 7 он оказался весьма популярным. В 2018 году производитель анонсировал модель второго поколения, которая перехватила эстафетную палочку и продолжила продвигать в массы «голый» Android.

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В прошлом году появился Xiaomi Mi A3. Он также стал очень популярным, хотя HD+ дисплей, не самый мощный чипсет и отсутствие NFC внесли свою лепту в формирование ореола критики вокруг смартфона. Но, как оказалось, главная проблема устройства – программное обеспечение. А точнее попытки его обновить.

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Xiaomi активно выпускает апдейты ПО для моделей с фирменной прошивкой MIUI 12. Особенно оперативно актуальные версии оболочки получают смартфоны для китайского рынка. Например, еженедельно производитель 2-3 раза выпускает закрытую бета-версию MIUI 12.

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С девайсами на базе стоковой версии операционной системы Android всё не так. С самого первого поколения они обновлялись очень проблемно, но Xiaomi Mi A3 стал настоящим кошмаром. Он вышел на рынок с предустановленной ОС Android 9.0 Pie. В 2020 году компания трижды выпускала для смартфона Android 10 и трижды ей приходилось отзывать апдейт из-за проблем. Только с четвёртого раза модель была обновлена. Случилось это в первой половине мая. Но недолго музыка играла…

С очередным обновлением производитель вновь нарушил работу смартфона. Обновление под номером V11.0.3.0.QFQMXTC распространяется «по воздуху», а после его установки Xiaomi Mi A3 не может совершать звонки. Причиной стало то, что по ошибке китайская компания начала рассылать обновление ПО для версии мексиканского оператора Telcel.

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Производитель быстро отреагировал на сложившуюся ситуацию. Компания опубликовала официально заявление, в котором попросила пользователей не устанавливать OTA-обновление под номером V11.0.3.0.QFQMXTC, если оно станет доступно.

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Напомним, что Xiaomi Mi A3 уже находится на завершающей стадии своего жизненного цикла. Через 10 дней исполнится год с момента старта продаж смартфона в Европе. Модель оборудована 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 665 с графикой Adreno 610 и пиковой частотой 2 ГГц. В зависимости от модификации и региона продаж под капотом может быть установлено 4/6 ГБ ОЗУ в паре с 64/128 ГБ пользовательской памяти. В России, например, доступны конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ или 128 ГБ по официальной цене 14 990 рублей или 16 990 рублей соответственно.

Модель оборудована Super AMOLED панелью формата HD+ с интегрированным биометрический сенсором. Диагональ составляет 6,09 дюйма. В каплевидном вырезе расположен селфи-модуль на 32 Мп. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Xiaomi Mi A3 несёт на борту аккумулятор ёмкостью 4030 мА*ч и поддерживает 18-ваттную зарядку по проводу. Также стоит отметить стекло Gorilla Glass 5, Bluetooth / Wi-Fi, USB-C и разъём для подключения проводных наушников.

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