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iPhone 11 является самым продаваемым смартфоном первой половины 2020 года. Модель была анонсирована в начале минувшей осени и поступила в продажу в России по цене от 59 990 рублей до 73 990 рублей в зависимости от вместимости накопителя. Сейчас флагман можно купить на 8000 рублей.

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Модель доступна в модификациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Стоимость каждой из них упала на 8000 рублей. В AliExpress Tmall смартфон с 64 ГБ памяти обойдётся в 51 990 рублей, цена версии с накопителем удвоенной вместимости составляет 56 990 рублей, а за топовую конфигурацию нужно отдать 65 990 рублей.

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Специальное предложение действует с 13 по 15 июля 2020 года. Для получения указанной выше цены нужно воспользоваться купоном магазина на 4000 рублей и промокодом GIANT4000, который тоже даёт скидку в размере 4000 рублей. Заметим, что на «сером» рынке стоимость смартфона стартует с отметки 55 500 рублей, согласно данным ценового агрегатора «Яндекс.Маркет».

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iPhone 11 является преемником модели iPhone Xr, которая вышла в 2018 года в качестве «бюджетного» флагмана компании Apple. От предшественника смартфон нового поколения взял панель Liquid Retina с частотой обновления 60 Гц и разрешением 828 х 1792 точки. Диагональ составляет 6,1 дюйма. В широкой чёлке вместе с 12-мегапиксельной фронтальной камерой установлены компоненты системы SL 3D для распознавания лица пользователя путём трёхмерного сканирования.

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У iPhone Xr модель также позаимствовала 12-мегапиксельный оптический модуль основной камеры. Компанию ему составил 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Основная и фронтальная камеры в смартфоне поддерживают запись видео в 4K Ultra HD с частотой от 24 FPS до 60 FPS. Первая дополнительно может похвастаться системой оптической стабилизации.

Объём оперативной памяти в iPhone 11 по сравнению с предшественником вырос с 3 ГБ до 4 ГБ, а вместимость накопителя не изменилась. О ней мы писали парой абзацев выше. Сентябрьская новинка не имеет разъёма для наушников и слота под карту microSD. Зато модель может предложить пользователям стереодинамики и защиту от воды по стандарту IP68.

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Вычислительным центром в смартфоне является мобильный процессор Apple A13 Bionic. Однокристальная система изготовлена по 7-нанометровой технологии и трудится на частоте от 1,6 ГГц до 2,5 ГГц. Питание ей обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3110 мАч. Из других характеристик iPhone 11 стоит отметить 18-ваттную проводную подзарядку, беспроводную зарядку по стандарту Qi, поддержку Wi-Fi 6 и операционную систему iOS 12 из коробки. Сейчас флагман работает на iOS 13.5, а через несколько месяцев получит iOS 14.