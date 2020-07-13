Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В далёком 2016 году в России состоялся анонс игровой консоли Sony PlayStation 4 Slim. Версию с 500 ГБ памяти оценили в 26 999 рублей. Но время идёт, цены меняются и спустя почти четыре года намного дешевле можно купить приставку жёстким диском на 1 ТБ, тремя играми и 3-месячной подпиской на PS Plus.

реклама

В русском Tmall на AliExpress сегодня, 13 июля, в 10:00 МСК стартовала акция, в рамках которой «утончённая» игровая консоль четвёртого поколения обойдётся примерно в 21 000 рублей. По акции, которая будет длиться ещё три дня, цена приставки снижена примерно до 23 300 рублей, а промокод GIANT2300 позволяет сэкономить ещё 2300 рублей. Заметим, что, согласно «Яндекс.Маркет», в России за консоль нужно отдать от 21 780 рублей. Чтобы перейти к специальному предложению, нажмите на изображение выше.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Покупая в AliExpress Tmall, помимо самой Sony PlayStation 4 Slim с жёстким диском вместимостью 1 ТБ вы получаете подписку PS Plus, с которой в течение трёх месяцев можно получить несколько бесплатных игр и возможность играть по Сети. Также в комплект входят популярные игры God of War 2018, Days Gone и первая часть The Last of US. Ревизия – CUH-2208B.

С приставкой, играми и ваучером для активации подписки PS Plus в коробке вы найдёте беспроводной геймпад DualShock 4, один наушник с 3,5-миллиметровым интерфейсом, кабель питания, HDMI для подключения к телевизору/монитору, шнур micro-USB–USB Type-A для подзарядки контроллера и бумажную документацию, включая официальную гарантию.