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Sony PlayStation 4 Slim сильно подешевела – консоль на 1 ТБ c играми God of War, The Last of US, Days Gone и подпиской PS Plus по самой низкой цене на рынке

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В далёком 2016 году в России состоялся анонс игровой консоли Sony PlayStation 4 Slim. Версию с 500 ГБ памяти оценили в 26 999 рублей. Но время идёт, цены меняются и спустя почти четыре года намного дешевле можно купить приставку жёстким диском на 1 ТБ, тремя играми и 3-месячной подпиской на PS Plus.

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В русском Tmall на AliExpress сегодня, 13 июля, в 10:00 МСК стартовала акция, в рамках которой «утончённая» игровая консоль четвёртого поколения обойдётся примерно в 21 000 рублей. По акции, которая будет длиться ещё три дня, цена приставки снижена примерно до 23 300 рублей, а промокод GIANT2300 позволяет сэкономить ещё 2300 рублей. Заметим, что, согласно «Яндекс.Маркет», в России за консоль нужно отдать от 21 780 рублей. Чтобы перейти к специальному предложению, нажмите на изображение выше.

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Покупая в AliExpress Tmall, помимо самой Sony PlayStation 4 Slim с жёстким диском вместимостью 1 ТБ вы получаете подписку PS Plus, с которой в течение трёх месяцев можно получить несколько бесплатных игр и возможность играть по Сети. Также в комплект входят популярные игры God of War 2018, Days Gone и первая часть The Last of US. Ревизия – CUH-2208B.

С приставкой, играми и ваучером для активации подписки PS Plus в коробке вы найдёте беспроводной геймпад DualShock 4, один наушник с 3,5-миллиметровым интерфейсом, кабель питания, HDMI для подключения к телевизору/монитору, шнур micro-USB–USB Type-A для подзарядки контроллера и бумажную документацию, включая официальную гарантию.

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