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Есть вероятность, что в связи с пандемией коронавируса линейка iPhone 11 будет оставаться актуальной дольше, чем ожидалось, т.к. анонс нового поколения может быть немного отсрочен. 11-серия включает три смартфона, один из которых называется iPhone 11 Pro. Сегодня, 13 июля, цена флагмана опустилась до рекордно низкой отметки в России с момента выхода на рынок.

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iPhone 11 Pro был анонсирован 10 сентября 2019 года и спустя несколько дней поступил в продажу. В России стоимость модификации с 256 ГБ встроенной памяти составила 103 990 рублей. До 15 июля 2020 года флагман можно будет купить на 22 000 рублей дешевле.

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Рекомендованная цена смартфона была снижена до 96 990 рублей. В рамках акции в русском AliExpress Tmall стоимость составляет 81 990 рублей с учётом купона на 6500 рублей и промокода GIANT8500. Специальное предложение начинает действовать с 10:00 МСК. Стоит отметить, что на «сером» рынке цена флагмана стартует с 87 000 рублей.

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iPhone 11 Pro – один из четырёх смартфонов компании Apple на 7-нанометровом мобильном процессоре A13 Bionic с пиковой частотой 2,65 ГГц. Оперативной памяти под капотом установлено 4 ГБ, а встроенный аккумулятор характеризуется ёмкостью 3046 мА*ч.

Модель имеет четыре оптических модуля, а разрешение каждого из них составляет 12 Мп. Селфи-камера установлена на лицевой стороне в широкой моноброви вместе с системой Face ID, которая вытеснила сканер отпечатков пальцев. Основная камера имеет широкоугольный и ультраширокоугольный модули, а также телеобъектив с 2-кратным зумом. Производителем из Купертино заявлена поддержка 4K с частотой от 24 FPS до 60 FPS и оптическая стабилизация.

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iPhone 11 Pro оборудован панелью Super Retina XDR. Матрица отличается необычным разрешением – 1125 х 2436 точек. Дисплей имеет размер 5,8 дюйма по диагонали, яркость 800-нит, поддерживает стандарт HDR10, Dolby Vision и True-tone, а частота опроса сенсорного слоя составляет 120 Гц. Частота обновления при этом равна 60 Гц. Корпус получил защиту от воды по стандарту IP68.

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Флагман 2019 года работает на операционной системе iOS 13.5, но уже при желании можно установить бета-версию iOS 14. Её американская компания представила несколько недель назад на конференции для разработчиков WWDC 2020. Стабильная версия фирменной прошивки выйдет осенью нынешнего года. Из прочего набора параметров в смартфоне стоит отметить NFC, поддержку Apple Pay, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, стереодинамики, беспроводную подзарядку по стандарту Qi и отсутствие разъёма для наушников.