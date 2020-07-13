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5 смартфонов Huawei и Honor 2018-2020 годов получили стабильную прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

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Компания Huawei начала распространять стабильную версию программного обеспечения EMUI 10.1 для трёх смартфонов на базе флагманских процессоров 2019 и 2018 года. В свою очередь бренд Honor выпустил оболочку Magic UI 3.1 для двух моделей. С них и начнём.

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Magic UI 3.1 стала доступна для недавней новинки китайской компании в лице Honor Play 9A. Апдейт проходит под номером Magic UI 3.1.0.170 и приходит «по воздуху». Он добавляет патч безопасности за июнь текущего года. Отметим, что речь идёт о китайской стабильной версии прошивки.

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Honor Play 9A

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Смартфон оснащён 6,3-дюймовой панелью IPS формата HD+. Программная оболочка построена на операционной системе Android 10. В арсенал модели вошло 4 ГБ оперативной памяти, накопитель вместимостью до 128 ГБ, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, разъём для наушников, Bluetooth и Wi-Fi. Разрешение основной камеры составило 13 Мп + 8 Мп, а фронтальной – 8 Мп.

А вот флагман Honor View 20, анонсированный в 2018 году, получил европейскую стабильную версию Magic UI 3.1. Она тоже построена на базе ОС Android 10. Заметим, что формально это первый в мире смартфон с 4-мегапиксельной камерой и дисплеем с отверстием под фронталку.

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Honor View 20

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Во флагмане используется 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составляет 128 ГБ либо 256 ГБ в зависимости от модификации. Отметить также стоит аккумулятор на 4000 мАч, IPS-матрицу формата FHD+ диагональю 6,4 дюйма и 25-мегапиксельную фронтальную камеру.

Обновление проходит под номером v10.1.0.211. Размер апдейта, который приносит программное обеспечение Magic UI 3.1, составляет немногим более 4,8 ГБ. Приходит обновление тоже «по воздуху».

В Европе стабильную версию прошивки получил ещё один смартфон на процессоре Kirin 980. Это Huawei nova 5T. Но для него стало доступно программное обеспечение EMUI 10.1 на Android 10. Версия апдейта – v10.1.0.225. Размер – 4,71 ГБ.

Huawei nova 5T

Huawei nova 5T – один из нескольких смартфонов серии nova пятого поколения, который может похвастаться 7-нанометровой платформой Kirin 980. По сути, модель стала копией Honor 20. Единственным отличием, не считая названия оболочки, является то, что флагман Honor может похвастаться модификацией 8/256 ГБ.

В обоих смартфонах есть 6,26-дюймовая панель IPS формата FHD+, основная камера с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 32-мегапиксельная лицевая камера для селфи и аккумуляторная батарея ёмкостью 3750 мАч с 22,5-ваттной зарядкой проводным путём.

Наконец, стабильная прошивка EMUI 10.1 стала доступна для двух сгибаемых смартфонов компании. Правда, в Китае. Речь идёт о Huawei Mate X и Mate Xs, которые были анонсированы в Барселоне на MWC 2019 и MWC 2020 соответственно.

Huawei Mate X / Huawei Mate Xs

Обе модели оборудованы 8-дюймовой панелью Foldable AMOLED с разрешением 2200 х 2480 точек. Биометрический сенсор установлен на боковом торце. Разрешение камеры составляет 40 Мп + 8 Мп + 16 Мп. В её состав также попал сенсор ToF.

В Huawei Mate X используется чипсет Kirin 980, а версия Mate Xs получила однокристальную систему Kirin 990. Оба смартфона при этом поддерживают мобильные сети пятого поколения, имеют 8 ГБ ОЗУ при накопителе вместимостью 512 ГБ, а ёмкость комплектного аккумулятора составляет 512 ГБ.

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