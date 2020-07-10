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В начале декабря прошлого года китайская компания Xiaomi у себя на родине анонсировала первый в мире смартфон с 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 765G. Модель получила имя Redmi K30 5G. Она стала самым доступным в мире смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения.

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Рекомендованная цена телефона в Китае составила 199 юаней или 285 долларов за модификацию с 6 ГБ оперативной и 34 ГБ интегрированной памяти. В продажу смартфон поступил в первых числах января нынешнего года. Весной Redmi 10X 5G получил чипсет Dimensity 820, ценник 225 долларов и отобрал звание самого дешёвого смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Но с очередным прайс-катом Redmi K30 5G вернул его себе обратно.

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На AliExpress стоимость модели в начальной модификации опустилась примерно на 70 долларов. Ещё около 20 долларов скидки даёт промокод PLUSSALE. В конечном счёте смартфон обойдётся вам приблизительно в 197 долларов. Заметим, что речь идёт о китайской версии, но с глобальной прошивкой. Она имеет предустановленные сервисы Google, много языков, включая русский, однако поддержка Google Pay из коробки не предусмотрена.

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Напомним, что Xiaomi Redmi K30 5G оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч и поддерживает 30-ваттную проводную зарядку. Если верить производителю, то с нуля до 100% АКБ можно зарядить за 57 минут. Мобильная платформа Snapdragon 765G имеет максимальную частоту ядра Kryo 475 Prime 2,4 ГГц, графику Adreno 620 и встроенную модемную плату Snapdragon X52 для работы в сетях пятого поколения.

Сейчас смартфон работает на базе операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11 и уже скоро получит стабильную версию прошивки MIUI 12. На борту есть чип NFC, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Биометрический сенсор установлен на правом торце. Разъём для наушников тоже имеется, а вот беспроводная зарядка, защита от воды, стереодинамики и слот для карты памяти не предусмотрены.

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Xiaomi Redmi K30 5G – это первый смартфон китайской компании, который оборудован 120-Гц дисплеем. В его основе лежит жидкокристаллическая панель формата Full HD+ диагональю 6,67 дюйма с вырезом под сдвоенную фронтальную камеру. Её разрешение составляет 20 Мп + 2 Мп. В основной камере установлены сенсоры на 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 8 Мп. Последний соединён с ультраширокоугольной оптикой, а 5-мегапиксельный датчик изображения используется для макросъёмки. Записывать видео можно в 4K UHD, но только с кадровой частотой 30 к/сек.